(CNN)-- قال النائب الأمريكي، دانييل ميوسر، من ولاية بنسلفانيا لشبكة CNN إنه كان يجلس في الصف الأمامي للتجمع الانتخابي خلف الرئيس السابق دونالد ترامب لحظة إطلاق النار وأنه كان جالسا إلى جانب مرشح مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، ديف ماكورميك، والنائب مايك كيلي عندما اندلعت الفوضى.

وقال ميوزر في تصريح لـCNNإن الأمر بدأ كتجمع انتخابي عادي، والشيء التالي الذي تعرفه هو أنه كان هناك إطلاق نار سريع، موضحا: "كان واضحًا جدًا، بعد الطلقة الثانية أو الثالثة، ما كان يحدث.. بدأ الجميع بالصراخ وطلب مسعفين، بصراحة، كان المشهد دمويًا".

وتابع ميوزر أن "الكثير من الناس كانوا مذعورين للغاية" لكنهم "استقروا بعد فترة قصيرة، خاصة عندما وقف الرئيس ترامب، ورفع إبهامه للأعلى".

وكان مستشارو ترامب قد أكدوا على أنه "في حالة جيدة" وأنه "يتطلع" إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل.