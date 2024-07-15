في خريطتين.. تفاصيل موقع محاولة اغتيال ترامب ومكان تواجد المسلح

(CNN)-- أُصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في إطلاق نار خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، مساء السبت، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها محاولة اغتيال. وقُتل أحد المشاركين في التجمع، وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

مَثل هذا التجمع آخر ظهور علني لترامب قبل البداية المقررة للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث من المقرر أن يختاره الحزب الجمهوري رسميًا كمرشحه الرئاسي.

إليكم موقع حادثة محاولة اغتيال ترامب بالتفصيل:

أُقيم تجمع ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، على بعد حوالي 30 ميلاً شمال بيتسبرغ.

تُعد أراضي معرض بتلر فارم الواقعة على 625 طريق مدينة إيفانز - على بعد حوالي خمسة أميال من وسط مدينة بتلر- موطنًا لأرض المعارض في مزرعة بتلر، وهو معرض زراعي سنوي.

الساعة 6:05:12 مساءً بالتوقيت الشرقي، بدأ ترامب في مخاطبة مؤيديه وتحدث لمدة ست دقائق تقريبًا قبل أن تعم الفوضى المشهد.

في الساعة 6:11:33 مساءً، توقف ترامب في منتصف الجملة مع دوي الطلقات. بعدها بثانية لمس ترامب الجانب الأيمن من وجهه.

وبعدها، احتمى ترامب بينما يندفع عملاء الخدمة السرية الأمريكية نحو المنصة ليحيطوا به، وقال أحدهم: "انبطح، انبطح، انبطح".

وبينما تمركز المسلح خارج موقع التجمع، فإن المسافة بينه وبين المكان الذي يتحدث فيه ترامب تبلغ حوالي 400 إلى 500 قدم فقط.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن مطلق النار المشتبه به أطلق النار من سطح أحد المباني قبل أن يقتله أفراد الخدمة السرية.