حاول اغتيال ترامب من "خارج محيط الأمن".. إليكم ما قاله الـFBI عن توماس كروكس

فيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازل

(CNN)-- قال مسؤول في إنفاذ القانون مطلع على التحقيق لشبكة CNN، السبت، إن مطلق النار، على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كانت لديه مواد متفجرة داخل سيارته وفي مقر إقامته.

ووفقا لمسؤول كبير في إنفاذ القانون، فقد رصد رجال إنفاذ القانون المحليون مطلق النار، الذين اعتقدوا أنه ربما كان يتصرف بشكل مريب قرب أجهزة قياس المغناطيسية، السبت، وقد بثوا ذلك عبر الراديو الخاص بهم لمراقبته، وتم نقل هذه المعلومات إلى جهاز الخدمة السرية أيضا.

وبحسب المسؤول، عندما غادر مطلق النار منطقة أجهزة قياس المغناطيسية، يبدو الآن أنه لم تتم مشاهدته مرة أخرى، حتى أبلغ الناس سلطات إنفاذ القانون في حقل خارج الحشد، أنهم رأوه على سطح مبنى.

وتقول السلطات الأمنية إن توماس ماثيو كروكس المسلح الذي حاول اغتيال ترامب، كان جمهوريًا مسجلاً، يبلغ من العمر 20 عامًا، وكان قد قدم في السابق مساهمة صغيرة لمجموعة متحالفة مع الديمقراطيين، وفقًا للسجلات العامة.

وبحسب مسؤولي إنفاذ القانون، تم تعقب السلاح المستخدم في إطلاق النار على ترامب، حيث يعود إلى والد مطلق النار، مما ساعد في تحديد هوية مطلق النار.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن مطلق النار لم تكن لديه بطاقة هوية.