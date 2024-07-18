تصريح جديد لبايدن بشأن حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على أنه بـ"حالة جيدة"، وذلك بعد إعلان البيت الأبيض عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا بعد الظهر، ولكنني أشعر أنني بحالة جيدة، وأشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة".

وأضاف: "سأعزل نفسي أثناء تعافيي، وخلال هذا الوقت سأواصل العمل لإنجاز المهمة من أجل الشعب الأمريكي".

كان بايدن قال للصحفيين في لاس فيغاس، في أول تصريح له بعد الإعلان عن إصابته إنه بـ"حالة جيدة"، وكان يشير بإبهامه للتأكيد على كلامه قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.

ووفقا لبيان البيت الأبيض جاءت نتيجة اختبار جو بايدن إيجابية ويعاني من أعراض خفيفة، وقال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي إنه تلقى جرعته الأولى من عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات، وسيعزل نفسه في منزله في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، تماشيا مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي إيجابية لأول مرة في يوليو/ تموز 2022، وعانى من إصابة ثانية تسمى حالة الارتداد لاحقا.

وتلقى بايدن عدة جرعات معززة من اللقاح المضاد لكورونا، كان آخرها في سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لمذكرة من طبيبه.

وخلال الإصابة الأولى ظهرت عليه أعراض خفيفة منها سيلان الأنف والتعب وارتفاع درجة الحرارة والسعال وتم علاجه بباكسلوفيد.

وارتفعت مستويات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.