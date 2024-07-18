لماذا رحبت روسيا بموقف نائب ترامب تجاه أوكرانيا؟

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(CNN)-- رحبت روسيا، الأربعاء، بموقف السيناتور الأمريكي جيمس فانس الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس ، بشأن أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "فانس يؤيد السلام ووقف المساعدات، ولا يسعنا إلا أن نرحب بهذا لأنه في الواقع من الضروري التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وستنتهي الحرب".

ويعتبر فانس من أشد المنتقدين لإرسال الدعم إلى أوكرانيا التي تحاول الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وفي مؤتمر ميونيخ الأمني، الذي عقد ​​في فبراير/شباط، اقترح فانس أن تتفاوض أوكرانيا مع روسيا لأن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لا يستطيعون دعم كييف.

وأضاف لافروف أن "روسيا ستكون مستعدة للعمل مع أي زعيم أمريكي ينتخبه الشعب الأمريكي طالما أن هذا الزعيم مستعد لحوار منصف قائم على الاحترام المتبادل"، وأكد أيضًا أن "مثل هذا الحوار كان ممكنًا في عهد إدارة ترامب".

وتابع: "لقد بدأت حرب العقوبات خلال رئاسة ترامب، ومن العدل أن نقول إن (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما هو من بدأها، لكن العقوبات تزايدت في عهد ترامب، سواء الاقتصادية منها أو الدبلوماسية لكن خلال تلك الفترة كان الحوار على أعلى المستويات بيننا وبين واشنطن جاريا".

وأشار إلى أنه "لا يوجد مثل هذا الحوار في الوقت الحالي".