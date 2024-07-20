تحذيرات أمنية من مواقع إلكترونية "مزيفة" تستغل العطل الرقمي العالمي

(CNN) -- حذرت الحكومة الأمريكية والعديد من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من استغلال قراصنة إلكترونيين (هاكرز) الفوضى الناجمة عن العطل الرقمي العالمي الضخم الجمعة من خلال الترويج لمواقع مزيفة مليئة بالبرامج الضارة المصممة لاختراق الضحايا.

وقال خبراء الأمن إن الهاكرز يقومون بإعداد عناوين زائفة لمواقع تهدف إلى جذب الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات أو حلول بشأن العطل الرقمي في جميع أنحاء العالم، ولكن تلك المواقع الزائفة مصممة لجمع معلومات الزوار أو اختراق أجهزتهم.

وتستخدم تلك المواقع أسماء النطاقات التي تتضمن كلمات رئيسية مثل كراود سترايك شركة الأمن السيبراني التي تقف وراء تحديث برنامج خاطئ أدى إلى الأزمة - أو "الشاشة الزرقاء"، وهي ما تعرضه أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بخلل كراود سترايك عند تشغيلها.

وقد تحاول المواقع الزائفة جذب الضحايا من خلال الوعد بحل سريع للمشكلة ، أو خداعهم بعروض عملات مشفرة مزيفة.

وفي أمريكا، قالت وزارة الأمن الداخلي، في نشرة، إنها شهدت "جهات تستغل هذا الحادث للقيام بعمليات احتيال والأنشطة الضارة الأخرى".

وأضافت النشرة الصادرة عن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة للوزارة: "ابقوا يقظين واتبعوا التعليمات من المصادر المشروعة فقط".

ومن جنابها، أصدرت كراود سترايك إرشاداتها بشأن ما يمكن أن تفعله الشركات المتضررة استجابة لهذه المشكلة.

وأعلنت كراود سترايك أنها لاحظت أن "هناك الجهات الفاعلة الخبيثة أنشأت مواقع مزيفة، وأرسلت رسائل بريد إلكتروني تنتحل صفة موظفي الشركة، وباعت برامج زائفة لمعالجة خطأ البرنامج".

وذكرت الشركة أنها توصي المؤسسات بالتأكد من أنها تتواصل مع ممثلي كراود سترايك من خلال القنوات الرسمية وأنهم يلتزمون بالإرشادات الفنية التي قدمتها فرق دعم تابعة للشركة.