(CNN)-- دخلت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس بشكل قوي خلال زيارتها الأولى الرسمية لمقر حملتها، مساء الاثنين، حيث تحركت على أنغام أغنية بيونسيه "Freedom".

وقال مصدر مقرب من هاريس لشبكة CNN، إن فريقها حصل على موافقة من ممثلي بيونسيه لاستخدام الأغنية طوال حملتها الرئاسية.

وأضاف المصدر أن بيونسيه، المعروفة بالتمسك بإرشادات صارمة فيما يتعلق بالتصريح لاستخدام موسيقاها، أعطت موافقة سريعة لحملة هاريس عندما طلبوا الإذن باستخدام "Freedom"، الاثنين.

وفي حين لم تؤيد بيونسيه، هاريس رسميا منذ إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه لن يسعى لولاية ثانية، فإن منحها الإذن باستخدام "Freedom" كأغنية حملة يشير إلى أن هاريس تحظى بدعم النجمة.

ولم ترد حملة هاريس ولا ممثل بيونسيه على طلبات CNN للتعليق.

والأحد، أيدت والدة بيونسيه، تينا نولز، هاريس، بعد وقت قصير من إعلان بايدن.

ولدى بيونسيه تاريخ في تأييد المرشحين الديمقراطيين. ففي سنة 2013، غنت النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس الأسبق، باراك أوباما. وفي 2016، تصدرت بيونسيه وزوجها جاي زي حفلا موسيقيا لهيلاري كلينتون قبل الانتخابات في كليفلاند بولاية أوهايو، مع راقصين احتياطيين يرتدون بدلات زرقاء تكريما للمرشحة التي كان يمكن أن تصبح أول رئيسة.

وقالت بيونسيه في ذلك الوقت: "أريد أن تكبر ابنتي وهي ترى امرأة تقود بلدنا وتعلم أن إمكانياتها لا حدود لها، ولهذا السبب أنا معها".

وفي عام 2020، أيدت بيونسيه بطاقة ترشيح بايدن-هاريس، ونشرت على حسابها على إنستغرام لتشجيع متابعيها على التصويت.

وظهرت أغنية "Freedom" التي شارك فيها كندريك لامار لأول مرة في ألبوم "Lemonade" لبينوسيه عام 2016. وأصبحت الأغنية المرشحة لجائزة غرامي نشيدا في العديد من المظاهرات التي أعقبت وفاة الأمريكي الأسمر البشرة، جورج فلويد عام 2020.