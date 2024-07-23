هاريس تتحدث للمرة الأولى منذ انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. وهذا ما قالته

بايدن في خطاب له: كامالا هاريس نائب عظيمة وبإمكانها أن تكون رئيسة للولايات المتحدة

(CNN)-- استطاعت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، جمع العدد الكافي من المندوبين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وفقا لتقديرات شبكة CNN.

وبينما تتزايد أعداد المندوبين المؤيدين لهاريس، فإنها حصلت حتى الآن على دعم أكثر بكثير من الـ1976 مندوبا والتي ستحتاجهم للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.

وتجاوزت كامالا هاريس العدد المطلوب وسط موجة من التأييد من المندوبين في الولايات.

يذكر أن هاريس تحركت بسرعة في أعقاب الإعلان المفاجئ لبايدن عن انسحابه من السباق الرئاسي، من أحل التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ والمشرعين الآخرين والمسؤولين الحكوميين أيضا، وطلبت منهم دعمها، وقالت هاريس، في بيان، إنها تنوي "القتال من أجل هذا الترشيح".

وأعلنت جمعية اللجان الديمقراطية بالولايات، في بيان، الأحد أن "الأغلبية الساحقة" من قادة الحزب الديمقراطي أعلنوا دعمهم لكامالا هاريس كمرشحة للرئاسة.

وقال رئيس الجمعية كين مارتن: "أنا فخور بأن رؤساء الحزب ونوابهم والمديرين التنفيذيين في جميع أنحاء البلاد يتحدون بأغلبية ساحقة خلف نائب الرئيس كامالا هاريس".