(CNN)-- نفى الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تبرعه بمبلغ 45 مليون دولار شهريا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال ماسك في مقابلة مع الدكتور جوردان بيترسون أذعيت الاثنين: "ما تم نشره في وسائل الإعلام هو ببساطة غير صحيح، فأنا لا أتبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهريا لترامب".

ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول أي تبرعات قد يقدمها لترامب.

وذكر ماسك أنه ينشئ "لجنة للعمل السياسي من أجل الترويج للمبادئ التي جعلت أمريكا عظيمة في المقام الأول، وهذه اللجنة ليس من المفترض أن تكون منظمة ذات طبيعة حزبية".

وعندما سُئل عن رأيه في ترامب، أجاب إيلون ماسك: "أنا لا أؤيد عبادة الشخصية، لدينا خيار بين الإدارتين وعلينا أن نختار إحداهما، وأعتقد أن هناك عيوب في كلا الجانبين"، مضيفا أنه يعتقد أن "البلاد بحاجة إلى تغيير الإدارة".

كما رد ماسك على محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب، قائلا: "عليك أن تعجب بوقوف ترامب بعد إطلاق النار هذه هي الشجاعة الغريزية، هذا ليس حدثا مرتبا".

وقال ماسك إن زعماء العالم "سوف يفكرون مرتين قبل العبث مع ترامب"، وأشاد بالجمهوريين ووصفهم بـ"حزب الجدارة"، بينما وصف الديمقراطيين بأنهم "حزب الرقابة تحت ستار خطاب الكراهية"، كما انتقد دعمهم لمبادرات التنوع والمساواة والشمول ووصفها بأنها "مجرد شكل آخر من أشكال العنصرية والتحيز الجنسي".

يذكر أن مجلة فورتشن كانت أول من أورد تصريحات ماسك.