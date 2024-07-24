ترامب يكشف عن "معلومة جديدة" بشأن الفريق المكلف بحراسته

(CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إن فريقه طلب من جهاز الخدمة السرية توفير المزيد من أفراد الأمن المكلفين بحراسته في فعاليات الحملة الانتخابية، وذلك قبل تعرضه لمحاولة الاغتيال لكن لم يتم تلبية هذا الطلب.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس": "أعلم أن أعضاء فريقي كانوا يطلبون المزيد من الأشخاص باستمرار لتعزيز فريق الحراسة ولم تحدث استجابة".

وأضاف: "لقد تم تعزيز فريق الحراسة بالفعل، كان ينبغي عليهم تعزيزه من قبل، أعلم أننا طلبنا منهم تعزيزه، كما تعلمون، لدينا حشود من أربعين، أو خمسين ألفا، أو ستين ألف شخص، وفي نيوجيرسي، كان لدينا مائة وسبعة آلاف شخص، وعندما يكون لديك حشود كهذه، فأنت بحاجة إلى المزيد من الأفراد للتأمين"، وتابع: "انس أمري، ولكن كرئيس، لأي رئيس، يجب أن يكون لديك المزيد من الناس للحراسة".

كانت شبكة CNN ذكرت من قبل أن فريق ترامب اشتكى من عدم الحصول على الموارد الكافية من قبل جهاز الخدمة السرية على مدى العامين الماضيين، واعترفت الجهاز بأنه رفض بعض الطلبات.

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل التي أعلنت استقالتها على خلفية الفشل في منع محاولة الاغتيال كان "أمامها خيارات كثيرة".

وأضاف: "لقد سمعت للتو أنها استقالت، ولا أعتقد أن لديها الكثير من الخيارات، كان ذلك يوما سيئا جدا، تحت أي ظرف من الظروف، إنسوني للحظة لقد فقدنا شخصا وطنيا عظيما وأصيب رجلان رائعان بجروح بالغة".

وتابع ترامب: "كان ينبغي أن يكون لديهم أشخاص على هذا السطح وكان ينبغي عليهم أن يخبروني بوجود مشكلة، أعتقد أنهم ربما لم يعرفوا بالأمر".