(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة، إن موسكو لا تنظر "بنظرة وردية اللون" إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كما وصفه بأنه جزء من النخبة السياسية الأمريكية التي لديها "رهاب الروس".

وردا على سؤال للتعليق على مقالة لوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي تحدث فيها عن خطة دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، في حال فوزه بالانتخابات، قال بيسكوف إن الكرملين اطلع على التصريحات.

وأضاف بيسكوف: "لم نلبس قط نظارات وردية اللون، ولا نرتديها الآن. وأن (ترامب) هو أحد المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، وهو ممثل للنخبة السياسية الأمريكية، التي تعاني حاليا من الرهاب الكامل لروسيا".

وأردف بيسكوف قائلا أيضا إن ترامب يظهر "حكمة سياسية أكبر قليلا بشأن الحفاظ على الحوار"، لكن هذا لم يؤثر بشكل كبير على العلاقات الأمريكية -الروسية.

وبحسب الكرملين، فإن "الأمريكيين بدأوا سباق العقوبات هذا" خلال رئاسة ترامب. وأضاف بيسكوف: "تم فرض عدد كبير من العقوبات على بلادنا خلال فترة حكم ترامب. وفي هذا الصدد، فهو لا يختلف كثيرا عن كل الآخرين بالنسبة لنا".