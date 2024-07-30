(CNN)-- رفض الكرملين بشدة، الثلاثاء، الاتهامات الأخيرة التي وُجهت لروسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة 2024، واصفا تلك الاتهامات بأنها "سخيفة".

ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف هذه الاتهامات ووصفها بأنها "سخيفة"، متهما الديمقراطيين والجمهوريين باستغلال روسيا والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في معاركهم السياسية.

وقال بيسكوف في تعليقه على تقرير للمخابرات الوطنية الأمريكية زعم أن روسيا والصين وإيران من المتوقع أن تحاول التدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية، بحسب وكالة "رويترز": "أما هذه الاتهامات فهي سخيفة. نرفضها بشدة". وأضاف بيسكوف: "الأمريكيون لا يستطيعون التفكير في عدو أفضل من روسيا".

وواصل بيسكوف اتهام كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة بـ"استغلال" روسيا ورئيسها في حملاتهما. وقال: "بالطبع، سيكون هناك الكثير من مثل هذه التصريحات مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، لأن روسيا ورئيس الدولة الروسية شخصيا، في الواقع، من العوامل المهمة التي يستغلها كل من الجمهوريين والديمقراطيين في صراعهم السياسي، وخاصة في الحملة الانتخابية".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "لقد اعتدنا على هذا. هذا هو الواقع الذي نواجهه، للأسف، من الولايات المتحدة".

وأوضح بيسكوف أن هذا يساهم بتدهور العلاقات الثنائية ويسبب لها "المزيد من الضرر يصعب إصلاحه".

وكان مسؤول استخباراتي أمريكي أشار، الاثنين، إلى أنه من المتوقع أن تسعى جهات أجنبية، بما في ذلك روسيا، إلى تكييف عمليات التأثير الخاصة بها مع التطورات في السباق الرئاسي، وخاصة في ضوء التغييرات الأخيرة في السباق.