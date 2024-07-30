سباق مليء بالتقلبات.. الخط الزمني نحو الانتخابات الأمريكية 2024

(CNN)-- بعيدًا عن مباراة العودة المملة التي دفعت العديد من الأمريكيين إلى الابتعاد عن السياسة، شهدت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تقلبات جامحة ومنعطفات مخيفة.

لم يتوقع أحد أن تنهار حملة الرئيس جو بايدن في أقل من شهر، من صدمة أدائه في مناظرة CNN في أواخر يونيو/حزيران إلى قراره بالتنحي في السباق في أواخر يوليو/تموز. لقد تحول الديمقراطيون من القلق بشأن ترشيحه إلى إثارة جديدة بشأن نائب الرئيس كامالا هاريس كبديل له.

لم يتوقع أحد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو الحدث الذي وحد الجمهوريين حوله، وأظهر الكثير في حزبه نوعًا من التبجيل الإلهي لتجربته التي كانت على وشك الموت.

لذا، فإننا لا نعرف على وجه التحديد ما الذي سيحدث في السباق نحو يوم الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، أو ما قد يأتي بعد ذلك، عندما تبدأ عملية الهيئة الانتخابية الفريدة من نوعها في البلاد.



