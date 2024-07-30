ترامب: الديمقراطيون "نفذوا انقلابا" ضد بايدن لينسحب من الانتخابات

(CNN)-- زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، دون دليل، أن الديمقراطيين "نفذوا انقلابا" عندما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائب الرئيس كامالا هاريس.

وقال ترامب، خلال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد نفذوا انقلابا ضد رئيس الولايات المتحدة، ذهبوا وأخبروه عليك أن تنسحب ، أنت في مركز متأخر باستطلاعات الرأي".

وأضاف: "كان مثل تكون في معركة مع شخص ما وأنت منتصر حقا، ويخرجونه ويضعون شخصًا آخر، لم يسمع أحد بهذا من قبل، هذا انقلاب، لقد قالوا له على الرغم من حصولك على 14 مليون صوت، فأنت خارج الانتخابات لقد طردوه لقد كان هذا انقلابا، أول انقلاب ضد رئيس الولايات المتحدة".

يذكر أن قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات جاء بعد أداء كارثي في مناظرة نظمتها شبكة CNN أمام ترامب، مما أدى إلى قيام زعماء الحزب الديمقراطي والمشرعين والمانحين بتكثيف الضغوط عليه للتنحي.

ويأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه ترامب إلى أقوى نقطة له في حملته الانتخابية، حيث خرج من المؤتمر الوطني الجمهوري بقاعدة جماهيرية التفت حوله بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.