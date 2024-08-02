(CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إدارة جو بايدن بشأن تبادل السجناء الذي أسفر عن إطلاق سراح مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش وضابط البحرية الأمريكية السابق بول ويلان وآخرين كجزء من أكبر عملية تبادل للسجناء بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة، بوساطة تركية.

وقال ترامب، خلال مقابلة في برنامج كلاي ترافيس وباك سيكستون: "لقد سمحوا لبعض الأشخاص السيئين بالخروج، هل تعلم ذلك، أليس كذلك؟ وقد فعلوا ذلك في الحالة الأولى لبريتني جرينر(لاعبة السلة الأمريكية التي كانت محتجزة في روسيا) أيضا لقد استبدلوها بتاجر الموت (الروسي فيكتور بوت الذي كان محتجز في أمريكا)".

وتابع: "هذه صفقات سيئة، ولإبرام هذه الصفقات، عليك أحيانًا أن تكون مختلفًا. لكننا أخرجنا 59 شخصًا دون أن نضطر إلى دفع الأموال، لقد أخرجت أشخاصًا من كوريا الشمالية، لا يوجد شيء أصعب من ذلك".

وسُئل ترامب عن تصريحات جو بايدن عندما سُئل عن مزاعم ترامب السابقة بأنه يمكنه إطلاق سراح المعتقلين في روسيا، أجاب بايدن: "لماذا لم يفعل ذلك عندما كان رئيسا؟".

وقال ترامب: "سمعت أنه قال ذلك، كما تعلم، لقد أخرجت 59 شخصا مختلفا ولم أدفع أموالاً. لم أدفع أموالا، وكما تعلم، بمجرد القيام بذلك، ستحدث هذه الصفقات أكثر فأكثر، لأن كمية الأشياء، بما في ذلك النقود التي نتخلى عنها، فلكية للغاية هذه صفقة كبيرة".

يذكر أنه لا يوجد دليل على أن الولايات المتحدة دفعت أموالاً لإطلاق سراح جيرشكوفيتش وويلان والآخرين الذين كانوا جزءًا من صفقة تبادل السجناء، والتي شملت 24 معتقلا.