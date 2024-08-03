بعمر الـ99.. جيمي كارتر يأمل في التصويت لكامالا هاريس

(CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، البالغ من العمر 99 عامًا، وهو أكبر رئيس على قيد الحياة، أنه يأمل في التصويت لكامالا هاريس خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقًا لحفيده الذي تحدث إلى صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" (AJC).

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق لابنه شيب في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أحاول فقط أن أقوم بذلك والتصويت لكامالا هاريس"، حسبما ذكر حفيد كارتر، جيسون كارتر لصحيفة (AJC).

ويحل عيد ميلاد جيمي كارتر الـ100 في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أنه دخل دار رعاية المسنين في فبراير/شباط 2023 بعد إقامته في المستشفى عدة مرات.

وتواصلت شبكة CNN مع مركز كارتر للحصول على تصريح.