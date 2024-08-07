الأكبر منذ عامين.. توغل عسكري أوكراني داخل روسيا يثير غضب بوتين

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(CNN)-- اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بعبور الحدود إلى منطقة كورسك، وهو ما يمثل، إذا تأكد، أول توغل من نوعه من أوكرانيا، ويضع ضغوطًا على موسكو في منطقة لم تتأثر إلى حد كبير بالحرب التي استمرت عامين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ولجنة التحقيق الروسية ومفوض الأطفال الروسي إن القوات الأوكرانية شنت "هجوما هائلا"، الثلاثاء، في محاولة لاختراق الدفاعات الروسية على حدود منطقة كورسك، التي تقع شمال منطقة سومي الأوكرانية مباشرة.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن التوغل المزعوم بأنه "استفزاز واسع النطاق"، قائلا إن كييف أجرت "إطلاق نار عشوائي من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على المباني المدنية والمباني السكنية وسيارات الإسعاف".

لم تعلق السلطات الأوكرانية على هذه الادعاءات ولا تستطيع شبكة CNN التحقق منها بشكل مستقل.

لا يزال مدى الهجوم، بما في ذلك ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت على أي مستوطنات أو تسببت في أضرار لأي أهداف استراتيجية، غير واضح. كما لم يتضح ما إذا كان أي جنود أوكرانيين قد بقوا على الأراضي الروسية.

وقالت السلطات الروسية والمدونون العسكريون إن القوات الأوكرانية هاجمت برًا وجوًا لدخول روسيا بالقرب من بلدة سودجا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة وتقع على بعد حوالي 6 أميال (10 كيلومترات) من الحدود.

وقالت وزارة الصحة الروسية إن 31 شخصًا، بينهم ستة أطفال، أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني في منطقة كورسك.

وصف عمدة البلدة، فيتالي سلاتشيف، الأجواء بأنها "متوترة للغاية"، قائلاً لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا نوفوستي): "ليس هناك وقت للحديث، يتصل الكثير من الناس بشأن الإخلاء".

لا تشير مقاطع الفيديو المتاحة إلى أن القوات الأوكرانية دخلت البلدة. كان سلاتشيف قد صرح في وقت سابق لشبكة RT أن البلدة ليست تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب قناة روسية غير رسمية على تطبيق تليغرام (ديا مايورا)، فإن حرس الحدود "يبدأون مقاومة جدية لقوات العدو المتقدمة". وأضاف المنشور: "لسوء الحظ، تتوغل مجموعات الاستطلاع المعادية بشكل أكبر".

لم تتمكن شبكة CNN من تأكيد الرواية، لكن مقطع فيديو تم تحديد موقعه جغرافيًا يظهر أن أجزاء من سودجا تعرضت لقصف كثيف. وتُظهر لقطات طائرات بدون طيار تم تحديد موقعها جغرافيًا بواسطة CNN حوالي 20 رجلاً يبدو أنهم استسلموا عند معبر الحدود المتضرر بشدة جنوب غرب سودجا.

لم تتمكن CNN من تأكيد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو. وقالت قناة ستيرنينكو، وهي قناة أوكرانية غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وزعت الفيديو، إنه أظهر "استسلام" 22 جنديًا روسيًا على الأقل في منطقة كورسك.

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، إنه "قرر فرض حالة طوارئ في منطقة كورسك اعتبارًا من 7 أغسطس/آب". وأضاف في منشور على تليغرام أن "الوضع العملياتي في المناطق الحدودية لا يزال صعبًا. لإزالة عواقب دخول قوات العدو إلى أراضي المنطقة، قررت فرض حالة طوارئ".

جاء ذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إن حوالي 300 جندي، مدعومين بالدبابات والمركبات المدرعة، هاجموا مواقع روسية بالقرب من قريتي نيكولاييفو-داريينو وأوليشنيا.

في البداية، قالت الوزارة إن الهجوم تم صده، لكن هذا البيان تم تصحيحه لاحقًا ليقول إن "العدو يتعرض لأضرار نارية".

وفي وقت لاحق الأربعاء، نقلت وكالة ريا نوفوستي عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قوله لبوتين إن "تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية قد توقف".

وقال أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال رئيس منطقة كورسك، الأربعاء، إن عدة آلاف من الأشخاص غادروا المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الحرس الوطني الروسي، الأربعاء، إنه عزز الإجراءات الأمنية في محطة للطاقة النووية في المنطقة. وقالت وكالة حماية البيئة في منشور على تليغرام "في إطار ضمان أمن منشأة محروسة مهمة بشكل خاص، اتخذت وحدات وكالة حماية البيئة تدابير إضافية لحماية محطة كورسك للطاقة النووية".

تقع المحطة على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال المكان الذي تدور فيه الاشتباكات والقصف حول بلدة سودجا.

من غير الواضح لماذا شنت القوات الأوكرانية هجومًا بالحجم الذي وصفته السلطات الروسية.

وجدت القوات الأوكرانية نفسها تحت ضغط متزايد على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله 600 ميل بينما تواصل موسكو هجومها البطيء والشديد. لذا فقد تكون محاولة لتحويل القوات الروسية إلى مكان آخر. ونظرًا لموجة التطورات الأكثر سلبية من خط المواجهة، فإن أنباء التوغل الناجح من شأنها أن تساعد كييف على تعزيز معنويات قواتها وسكانها المدنيين.