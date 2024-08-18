ثوران بركان في روسيا بعد زلزال بقوة 7 درجات

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نشر الأحد ، 18 اغسطس / آب 2024

صورة التقطت في 16 مارس/آذار 2021 تُظهر أشخاصا يشاهدون ثوران بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

(CNN)-- ثار بركان شيفيلوتش في روسيا، الأحد، بعد زلزال بقوة 7.0 درجات على مقياس ريختر، ضرب الساحل قبالة مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في المنطقة الشرقية من كامتشاتكا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ويقع بركان شيفيلوتش على بعد حوالي 280 ميلا (حوالي 450 كيلومترا) من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وقالت وكالة "تاس"، إنه "وفقا للتقييمات المرئية، ارتفع عمود الرماد إلى 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر".

وأطلق البركان تدفقا من الحمم البركانية، وفقا لوكالة "تاس". ولم ترد أنباء عن إصابة أشخاص.

وذكرت "تاس" أنه لم تقع "أضرار جسيمة" بسبب الزلزال، ومع ذلك، "يتم فحص المباني الآن بحثا عن أضرار محتملة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرافق الاجتماعية".

ولم تصدر وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي بسبب الزلزال، حسبما نقلت وكالة "تاس".