حمم قاتلة من بركان نشط وفيضانات واسعة تضرب إندونيسيا وتقتل 37 شخصا

استيقظ بعد 800 عام من السكون.. ثوران هائل لبركان في أيسلندا للمرة الثالثة في شهرين

(CNN)-- قال مسؤولو البحث والإنقاذ بإندونيسيا، الأحد، إن 37 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب أكثر من 10 آخرين في جزيرة سومطرة الإندونيسية، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات مفاجئة وتدفق حمم باردة من بركان نشط.

والحمم الباردة المعروفة باسم (لاهار)، هي خليط من الحطام البركاني مثل الرماد والرمل والحصى التي تتدفق على منحدرات البركان أثناء الطقس الرطب.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الاستجابة للكوارث الإندونيسية كميات كثيفة من الطين والرماد تغطي جزئيا الطرق والقرى الجبلية قرب سفح جبل مارابي، وهو بركان نشط في غرب سومطرة.

وقالت الوكالة إن 84 وحدة سكنية و16 جسرا تضررت نتيجة الانهيارات الطينية البركانية، مع الإبلاغ عن فيضانات إضافية في أربع مناطق، بما في ذلك منطقة أغام ريغنسي، حيث غمرت الأمطار الغزيرة أكثر من 100 منزل ومبنى وجرفت القرويين بعيدا.

وقال عبد المهري، مسؤول الاتصالات بوكالة الاستجابة للكوارث الإندونيسية، في بيان، إن 37 شخصا على الأقل قُتلوا بسبب الأمطار والانهيارات الطينية البركانية، وأضاف أنه تم التعرف على 35 جثة - معظمها من منطقة أغام ريغنسي، وهي منطقة إدارية وموطن لحوالي 500 ألف شخص.

ويعد جبل مارابي الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترا (9500 قدم) من بين البراكين الأكثر نشاطا في إندونيسيا، والذي يقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وبه 127 بركانا نشطا، أكثر من أي مكان آخر في العالم.

ولقد اندلع 11 مرة في أوائل القرن الحادي والعشرين، وكان الحدث الأكثر دموية في عام 1979، حيث أسفر عن مقتل 60 شخصا. وأدى ثوران البركان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى مقتل 23 متسلقا وقذف رمادا وصل ارتفاعه إلى 3000 متر (9843 قدمًا) في الهواء، وغطى بلدات بأكملها وطرقا ومركبات في المناطق المحيطة.

واندلع بركان جبل مارابي مرة أخرى في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث حذرت السلطات الإندونيسية السكان والزوار من الاقتراب ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 4.5 كيلومتر (2.8 ميل) من الحفرة حيث اندلع البركان.