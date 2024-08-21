بوتين يثير تفاعلا بتقبيل نسخة من المصحف خلال زيارته إلى الشيشان

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(CNN)-- أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة إلى جمهورية الشيشان ذات الأغلبية المسلمة، مساء الثلاثاء.

زيارة بوتين إلى الشيشان هي الأولى منذ 13 عامًا، أثارت اهتمامًا واسع النطاق، خاصة بعد ظهور بوتين في مقطع فيديو وهو يقبل القرآن.

وقبيل قيام بوتين بذلك في مسجد النبي عيسى في العاصمة غروزني، بادر مفتي الشيشان بفتح المصحف على آية سورة الأنفال: "وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى"، ثم قرأها وترجمها للرئيس الروسي.

رافق بوتين في جولته رئيس الشيشان رمضان قديروف.

ويلعب قديروف دورًا في الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا منذ عام 2022. وتشارك قوات شيشانية في الحرب.

وتأتي زيارة بوتين تزامنًا مع سعي روسيا لصد التوغل الأوكراني في منطقة كورسك.

وحينها التقط بوتين المصحف وقبله، وأثارت اللفتة ردود فعل عديدة عبر الشبكات الاجتماعية.