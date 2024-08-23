سروال نانسي بيلوسي وما سقط منه على المنصة يشعل تكهنات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، ضجة وتكهنات بعد تداول مقطع فيديو يظهر ما بدى أنه سقوط شيء من سروالها خلال مسيرها على المنصة في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.

وأبرز نشطاء سقوط شيء أبيض اللون لتشتعل التكهنات وادعاءات منها أنها قد تكون ورقة بنص خطاب أو ورقة صحية لتصل الأمور إلى زعم أنه قد يكون كيس مخدرات.

وقالت بيلوسي في كلمة أمام الحضور: "يجب أن نختار قادة يؤمنون بانتخابات حرة ونزيهة، ويحترمون التداول السلمي للسلطة.. الخيار لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا.. هؤلاء القادة هم نائب الرئيس كامالا هاريس والحاكم (تيم) والز".

وكان حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، البالغ من العمر 60 عاما، قد قبل ترشيحه لمنصب نائب كامالا هاريس، رسميًا الأربعاء، في المؤتمر الوطني الديمقراطي، متوجًا صعوده القصير والسريع من شخص غير معروف نسبيًا إلى محرك رئيسي لهجمات الديمقراطيين على دونالد ترامب وأجندة MAGA.