المرشح روبرت كينيدي جونيور يعلق حملته الانتخابية ويقرر دعم ترامب

(CNN)-- أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت ف. كينيدي جونيور أنه سيعلق حملته الرئاسية، وقرر دعم الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في فينيكس بولاية أريزونا، الجمعة.

وقال روبرت كيندي: "لم أعد أعتقد أنني أمتلك طريقا واقعيا لتحقيق الفوز في الانتخابات في مواجهة هذه الرقابة المنهجية التي لا هوادة فيها والهيمنة الإعلامية. لذلك لا يمكنني، بضمير حي، أن أطلب من موظفيي والمتطوعين الاستمرار في العمل لساعات طويلة، أو أطلب من المتبرعين الاستمرار في التبرع عندما لا أستطيع أن أخبرهم بصدق أنني أمتلك طريقا حقيقيا إلى البيت الأبيض".

وأضاف روبرت ف. كينيدي جونيور أنه سيقدم الآن "دعمه للرئيس ترامب".

وقال إنه توجد "ثلاثة أسباب عظيمة دفعتني إلى خوض هذا السباق في المقام الأول، وهذه هي الأسباب الرئيسية التي أقنعتني بمغاردة الحزب الديمقراطي والترشح كمستقل، والآن لتقديم دعمي للرئيس ترامب".

وأشار روبترت كيندي إلى أن ترامب طلب "إشراكه في إدارته".

وقال كينيدي إن العرض جاء خلال اجتماعين مع ترامب، الأول في الأيام التي أعقبت محاولة اغتيال ترامب في يوليو/تموز الماضي، والاجتماع الثاني بعد أسابيع.

وأوضح: "في هذين الاجتماعين، اقترح ترامب أن نجمع قوانا كحزب موحد. تحدثنا عن فريق من المنافسين، وهذا الترتيب سيسمح لنا بالاختلاف علنا وبشكل خاص، إذا لزم الأمر بشأن القضايا التي نختلف حولها، بينما نعمل معا على القضايا الوجودية التي نتفق عليها".