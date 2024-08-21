حاول اغتيال ترامب من "خارج محيط الأمن".. إليكم ما قاله الـFBI عن توماس كروكس

(CNN)-- يُظهر مقطع فيديو برز حديثًا، توماس كروكس وهو يتجول بشكل عرضي في ساحة التجمع لخطاب ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، في 13 يوليو، قبل حوالي 90 دقيقة من إطلاق النار مما يقدم أوضح رؤية حتى الآن للمنفذ في ذلك اليوم.

توماس كروكس Credit: Iron-clad-USA.com

والتقط الفيديو الساعة 4:26 مساءً (بالتوقيت المحلي) بكاميرا بائع البضائع، جو تومكو، ويُظهر كروكس وغيره من الحاضرين في التجمع وهم يسيرون بجوار الأكشاك التي تبيع تذكارات ترامب.

ويبدو أن مقطع فيديو تومكو هو أقدم لقطات معروفة لكروكس في يوم التجمع، إذ ظهرت صور قليلة فقط لكروكس على أرض التجمع، وتلك التي تم نشرها للعامة كانت مشوشة وتم التقاطها من مسافة بعيدة.

وتظهر اللقطات الجديدة كروكس بوضوح وهو يرتدي قميصًا وسروالًا رماديًا. إنه لا يتصرف بشكل مريب ويبدو أنه غير مسلح ويسير في اتجاه المجمع، والتقط قبل أقل من ساعة من قيام سلطات إنفاذ القانون بتصوير كروكس لأول مرة - على بعد حوالي 600 ياردة شمال غرب المكان الذي كان يقف فيه تومكو، استنادًا إلى تحديد الموقع الجغرافي لشبكة CNN ومراجعة البيانات الوصفية.

وأطلق كروكس ثماني رصاصات على ترامب من سطح أحد المباني في المجمع، مما أسفر عن مقتل أحد المتفرجين وإصابة اثنين آخرين.