شولتس يندد بحادث الطعن خلال مهرجان بألمانيا ويتعهد بضبط الجاني

برلين، ألمانيا (CNN)-- أدان المستشار الألماني، أولاف شولتس القتل "المروع" لثلاثة أشخاص على يد مهاجم مسلح بسكين خلال مهرجان في زولينغن بغرب ألمانيا.

وقال شولتس في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "الهجوم في زولينغن حدث مروع وأعتبره مزعجا للغاية. لقد قتل مجرم عدة أشخاص بوحشية".

وبعث شولتس تعازيه لأسر الضحايا وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وتعهد بضمان "القبض على الجاني بسرعة ومعاقبته بقوة القانون".

وقالت الشرطة الألمانية، إن عملية مطاردة واسعة النطاق تجري في ألمانيا، بعد أن طعن مهاجم حتى الموت ثلاثة أشخاص وأصاب عدة أشخاص آخرين بجروح خطيرة، خلال مشاركتهم في مهرجان، مساء الجمعة، في مدينة زولينغن غربي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن مسلحا بسكين هاجم عدة أشخاص بشكل عشوائي في ساحة مركزية بالمدينة التي تقع على بعد نحو 25 كيلومترا شرق دوسلدورف.

وكما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، قُتل ثلاثة أشخاص في الحادث، وفقا للشرطة الألمانية.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن الشرطة الألمانية، السبت، أن ثمانية أشخاص أُصيبوا، بينهم خمسة في حالة خطيرة، في هجوم طعن في مهرجان مدينة زولينغن.

وقالت رويترز إن الشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به. وأكدت الشرطة في وقت سابق، أنه تم نشر قوات خاصة للشرطة في عملية المطاردة القائمة.

ولا يُعرف الكثير عن المهاجم. ولا تملك الشرطة وصفا تفصيليا للمشتبه به وتسعى للحصول على مزيد من المعلومات لمساعدتها في بحثها. وقال المتحدث باسم الشرطة، ألكسندر كريستا، إن الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالمشتبه به "مشكلة كبيرة"، حسبما نقلت عنه "دويتشه فيله".