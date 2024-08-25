(CNN)-- أعلن وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا هربرت رويل، اعتقال السلطات الألمانية القبض على "المشتبه به الحقيقي" في حادثة طعن دامية في مدينة زولينغن، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، وأنها عثرت في "مأوى للاجئين"، حسب قوله.

وقال رويل لقناة ARD التلفزيونية العامة، الأحد: "لقد ألقينا القبض مؤخرًا على المشتبه به الحقيقي.. في مأوي للاجئين. والآن يتم استجوابه ويتم توضيح كل شيء آخر ومن ثم يمكننا أيضًا أن نقول: هل نحن على حق؟ هل لدينا أدلة كافية؟ لا أستطيع إلا أن أخبرك أنه الآن أكثر من مجرد افتراض".

وأضاف: "لم يكن لدينا طريقًا إلى هذا الشخص فحسب، بل وجدنا أيضًا أدلة".

في وقت سابق السبت، قالت الشرطة الألمانية إن صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا تم القبض عليه السبت فيما يتعلق بالهجوم، لكنها قالت إنه ليس المهاجم المزعوم، ويُعتقد أنه مهاجم.

وذكرت وكالة أنباء رويترز، في وقت لاحق السبت، أن شخصا ثانيا اعتقل بعد عملية للشرطة في دار للاجئين في زولينغن. لكن الشرطة لم تقدم مزيدا من التفاصيل عن الشخص أو علاقته بالحادث.

وطعن مهاجم ثلاثة أشخاص حتى الموت في حدث "مهرجان التنوع" بساحة مركزية في مدينة زولينغن الغربية، مساء الجمعة، مما دفع السلطات للقيام بعملية مطاردة واسعة النطاق في ألمانيا

في حين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، إلا أنه لم يقدم أي دليل يدعم ادعائه.

وأدان المستشار الألماني أولاف شولتز الهجوم، وكتب على موقع إكس: "الهجوم في زولينغن حدث مروع أجد أنه مزعج للغاية. لقد قتل قاتل عدة أشخاص بوحشية".