دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة خروج مؤسس منصة تيلغرام، بافيل دوروف، من الحجز في فرنسا حيث يظهر وقد وضع نظارات شمسية ومرتديا قبعة رياضية ومحاطا بما بدا أنهم عناصر حماية.

وكان المدعي العام الفرنسي قد أعلن في بيان، الأربعاء، أن دوروف يخضع للتحقيق الرسمي في "العديد من الجرائم المشتبه بها المتعلقة بالنشاط الإجرامي على المنصة، بما في ذلك التواطؤ في معاملات العصابات غير القانونية، ورفض الإدلاء بمعلومات إلى السلطات.

وذكر البيان أن دوروف يجب أن يبقى في البلاد تحت الإشراف القضائي، مع إمكانية دفع الكفالة بمبلغ 5.56 مليون دولار (5 ملايين يورو)، وسيُطلب منه الحضور إلى مركز شرطة مرتين في الأسبوع.

ووفقا لما قاله المدعون لشبكة CNN، نُقل دوروف إلى المحكمة للاستجواب، الأربعاء، وذلك بعد أيام من اعتقاله في مطار باريس، وكان دوروف قد وُضع قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 96 ساعة، وهي أقصى مدة يمكن احتجاز شخص بموجب القانون الفرنسي قبل توجيه الاتهام إليه.

ولا يعني التحقيق الرسمي إدانة المتهم في النظام القانوني الفرنسي، لكنه يشير إلى أن المدعين يعتقدون أن القضية كافية لتستحق تحقيقا رسميا، ولم يتم توجيه اتهام رسمي إليه بعد.