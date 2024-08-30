(CNN)—أجرت المرشحة الديمقراطية بالانتخابات الأمريكية، كامالا هاريس وتيم والز الذي اختير كمرشح ديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، أول مقابلة مشتركة لهما مع الزميلة دانا باش حصريا على شبكة CNN، بثّت الساعة 4 فجرا بتوقيت مكة، وفيما يلي أبرز ما ورد:

هاجمت هاريس منافسها ترامب، قائلة إنه كان "يدفع بأجندة تقوض شخصية وقوة من نحن كأمريكا"، وأضافت: "عندما أنظر إلى تطلعات وأهداف وطموحات الشعب الأمريكي، أعتقد أن الناس مستعدون للمضي قدما في طريق جديد".

أكدت هاريس دعمها لحل الدولتين بالقضية الفلسطينية، مؤكدة: "أنا لا لبس ولا أتردد في التزامي بالدفاع عن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها. وهذا لن يتغير". مضيفة: "يجب أن نتوصل إلى صفقة تتعلق بإخراج الرهائن"، وعبّرت عن التعاطف بشأن محنة الفلسطينيين ومعاناتهم، وعند وصف اتفاق وقف إطلاق النار الجاري العمل عليه، أشارت إلى حقيقة مفادها أن الاتفاق ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في المرحلة الأولى قبل الانسحاب "بالكامل" من غزة قبل "إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم".

هاريس تتحدث لـCNN عن اللحظة التي أخبرها فيها بايدن بانسحابه من سباق الرئاسة

وصفت هاريس لأول مرة المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس جو بايدن معها والتي أبلغها فيها أنه يخطط للتخلي عن مساعيه لولاية ثانية بعد أدائه الكارثي في ​​المناظرة. وتوقفت عن القول إنها ستغير سياسة بايدن تجاه مبيعات الأسلحة لإسرائيل

تجاهلت تساؤلات منافسها حول هويتها العرقية، ورفضت اقتراح دونالد ترامب بأنها "تحولت إلى الأسود"، قائلة: "نفس الدليل القديم والمتعب. السؤال التالي من فضلك ".

عقّب والز على الصور العاطفية التي أثارت تفاعلا واسعا لردة فعل ابنه غاس خلال خطاب قبول ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في المؤتمر الوطني الديمقراطي في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا: "لا أعرف كأب، كان بإمكاني أن أتخيل ذلك على الإطلاق. أنا ممتن للغاية للعديد من الأسباب التي جعلتني أكون ضمن المرشحين، ولكن في تلك اللحظة... أدركت ما كان مهمًا حقًا. أن يشعر ابني بالفخر بي، وأنني كنت أحاول القيام بالشيء الصحيح".

عندما طُلب منها وصف أهدافها في اليوم الأول إذا فازت، لم تذكر هاريس أي خطوات محددة، مثل توقيع إجراءات تنفيذية أو أوامر، ولكن بدلاً من ذلك، كررت تركيزها على تعزيز الاقتصاد، قائلة: "أولاً وقبل كل شيء، إحدى أعلى أولوياتي هي أن نفعل ما بوسعنا لدعم وتعزيز الطبقة المتوسطة".

قدمت نائب الرئيس كامالا هاريس شرحا يعد الأكثر توسعًا حتى الآن حول سبب تغيير بعض مواقفها بشأن التكسير الهيدروليكي في صناعة النفط والهجرة، حيث قالت إن قيمها لم تتغير، ولكن وقتها كنائب للرئيس قدم منظورًا جديدًا لبعض القضايا الأكثر إلحاحًا في البلاد.