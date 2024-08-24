بابتسامة وعبارة "تنمّر مدارس".. فانس يرد لـCNN على وصف والز له بـ"الغريب" قبل شن هجوم لاذع عليه

أول رد فعل علني لترامب على اختيار والز مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.. استمع إلى ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار غوس، نجل نائب الرئيس المرشح للحزب الديمقراطي، تيم والز، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد تداول لقطتين له خلال مؤتمر الحزب في شيكاغو.

اللقطة الأولى المتداولة ظهر فيها تيم يسحب ابنه بشدة من يده على خشبة المسرح الامر الذي أثار تساؤلات وتكهنات ذهب البعض لتحليلها بأنه حاول سحبه لتجنب الاصطدام بجهاز القارئ الآلى على المنصة.

وفي اللقطة الثانية أبرز نشطاء ردة فعل غوس على الخطاب الذي ألقاه تيم وما الحديث الشخصي عن اسرته وابنائه قائلا "إنكم عالمي"، حيث أظهرت العدسات تأثر غوس ووقوفه مشيرا إلى المنصة حيث يقف والده.

وكان فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد بدأوا بمهاجمة تيم والز، بعد لحظات من إعلان هاريس اختياره لمنصب نائب الرئيس، إذ قالت مصادر في الحملة في تصريحات سابقة لـ CNN إنهم يعتقدون أن اختيار والز سيساعد في حجتهم بأن هاريس ليبرالية راديكالية. وقد برز والز كمرشح ليبرالي مفضل.