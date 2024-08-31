البرازيل تبدأ بحظر منصة "إكس" مع تفاقم الخلاف بين إيلون ماسك والقضاء

(CNN)-- حظر أي شخص يحاول الوصول إلى منصة إكس (تويتر سابقا) في البرازيل، السبت، بعد أن فرضت البلاد تعليقًا قضائيًا لموقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

وقوبلت محاولات الوصول إلى الموقع عبر متصفح ويب أو من خلال التطبيق، السبت، برسالة خطأ.

وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان البرازيليون، بمن فيهم الرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يودعون منصة إكس، حيث نشر البعض روابط لملفاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويأتي الحظر بعد أن أمرت المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة، بتعليق عمل إكس على مستوى البلاد، لأن ماسك رفض تعيين ممثل قانوني في البلاد، إذ يتطلب القانون البرازيلي من الشركات العاملة في الولاية القضائية أن يكون لها تمثيل قانوني. لكن المنصة أغلقت مكتبها التمثيلي في البرازيل بـ17 أغسطس/ آب بعد أن هدد القاضي، ألكسندر دي مورايس، بمقاضاة ممثليها المحليين بسبب إحجام الشركة عن الامتثال لأوامر حظر المستخدمين.

واتسعت الخلافات، الجمعة، عندما رفضت المحكمة العليا استئنافًا من شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" المملوكة أيضًا لماسك، لإلغاء تجميد حساباتها المالية، وفقًا لقناة CNNالبرازيل المتعاونة مع شبكة CNN.

وحظرت الحسابات المالية لشركة ستارلينك، في البلاد، الخميس، لضمان دفع الغرامات المفروضة كجزء من النزاعات القانونية المتعلقة بمنصة إكس.