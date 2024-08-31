(CNN)-- اختفت مروحية روسية على متنها 22 شخصا بالقرب من بركان في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد، وفقا لما أعلن الحاكم المحلي.

وقال حاكم إقليم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف في بيان، إن المروحية من طراز Mi-8T، كان على متنها 19 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم قبل اختفائها، السبت. وانطلقت من موقع بالقرب من بركان فاشكازيتس في المنطقة وكانت متجهة إلى قرية نيكولايفكا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء أنه تم رصد انخفاض الرؤية، مع وجود رذاذ وضباب في منطقة كامتشاتكا حيث كانت تحلق المروحية. وقالت خدمات العمليات إن الطاقم لم يبلغ عن أي أعطال في الطائرة.

وأضاف سولودوف أنه بعد اختفاء المروحية، حلقت مروحية بحث فوق المنطقة التي كانت تطير فوقها آخر مرة. كما تم نشر فريق إنقاذ أرضي للبحث عن المروحية، على طول وادي نهر بيسترايا الذي كانت المروحية تحلق فوقه.

ومساء السبت بالتوقيت المحلي، قال سولودوف إن فريق الإنقاذ يواصل البحث عن المروحية وركابها في الظلام وفي ظل ظروف جوية سيئة.

وتجري إدارة التحقيقات في مجال النقل في كامتشاتكا تحقيقا في انتهاكات محتملة للقواعد المتعلقة بسلامة المرور وتشغيل النقل الجوي، حسبما ذكرت في منشور على تيليغرام.