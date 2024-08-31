مصادر تكشف لـCNN ماذا يحدث مع مؤسس تيليغرام بافيل دوروف

(CNN)-- قال ممثلو الادعاء الفرنسي لشبكة CNN إنهم طلبوا مزيدًا من المعلومات من سويسرا بشأن مزاعم بأن مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، ارتكب "أعمال عنف" ضد أحد أبنائه.

وتقدمت إيرينا بولغار، الشريكة السابقة للملياردير المولود في روسيا وأم الطفل، بهذه المزاعم ضد دوروف، وقدمت شكوى قانونية في محكمة في جنيف بسويسرا في مارس/ آذار 2023.

وقالت بولغار لشبكة CNN إنها كانت على علاقة بدوروف بين أوائل عام 2013 و2022 وأنجبا ثلاثة أطفال معًا، وتعيش هي والأطفال الآن في سويسرا، وكتبت على منصة إنستغرام: "رغم حقيقة أن الزواج لم يتم تسجيله، فقد تم الاعتراف بالأطفال رسميًا ويحملون لقب الأب".

وفي شكوى قانونية اطلعت عليها شبكة CNN، قالت المحكمة السويسرية في جنيف إن شريكة دوروف السابقة قدمت شكوى بتهمة العنف ضد أحد أطفالهما الثلاثة، وتواصلت شبكة CNN مع محامي دوروف بشأن المزاعم والقضية، لكنهم رفضوا التعليق.

وتزعم القضية الجارية أن دوروف أذى ابنه الأصغر خمس مرات بين عامي 2021 و2022. وفي إحدى الحالات، زُعم أنه هدده "بأنه سيقتله"، حسبما جاء في الشكوى.

وقبض على دوروف، 39 عامًا، في مطار بورجيه في باريس يوم السبت بموجب مذكرة تتعلق بعدم اعتدال تيليغرام حيث تخضع المنصة للتدقيق لاستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفين اليمينيين.