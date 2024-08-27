اعتُقل ملياردير التكنولوجيا بافيل دوروف، مبتكر تطبيق تيليغرام للمراسلة الشهير عالميًا. وتقول السلطات الفرنسية إن اعتقاله جزء من تحقيق في اتهامات بأن تطبيق "تيليغرام" يُزعم أنه كان متواطئًا في مساعدة غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات ومشاركة محتوى إباحي للأطفال.

وقال المدعون الفرنسيون إن دوروف رفض الامتثال للمطالبات بالمساعدة في اعتراض الاتصالات غير المشروعة المحتملة.

من جانبها، قالت شركة تيليغرام في بيان إن "دوروف ليس لديه ما يخفيه. من السخف الادعاء بأن منصة أو مالكها مسؤولان عن سوء استخدام هذه المنصة".

كما أنشأ دوروف أيضًا تطبيق "فيكونتاكتي" الروسي المعروف بـ"فيسبوك روسيا". وقد فر من البلاد في عام 2014 بعد رفضه تسليم بيانات المستخدم من التطبيق للحكومة الروسية. حاولت روسيا حظر "تيليغرام" عام 2018، لكنها رفعت الحظر عام 2020.

مع 900 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، يُستخدم "تيليغرام" من قبل الأشخاص العاديين والحكومات والشركات لإرسال رسائل رسمية، لكن تشفير التطبيق يجعله أيضًا شائعًا بين المجرمين والإرهابيين.

وأشارت مشرّعة روسية إلى أن اعتقال دوروف أمر "سياسي"، في حين قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "فرنسا ملتزمة بشدة بحرية التعبير والتواصل، وإن الاعتقال ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال".