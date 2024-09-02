ألكسندر لوكاشينكو: بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حالة العدوان

(CNN)-- نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن روسيا تعدل بروتوكولاتها لاستخدام الأسلحة النووية على ضوء الدعم الغربي المتزايد لأوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف لوكالة "تاس"، الأحد، إن روسيا في "مراحل متقدمة" من العمل لمراجعة وثيقة رئيسية تحدد "معايير وشروط" استخدام ترسانتها النووية.

وبموجب الوثيقة الحالية لعام 2020، تحتفظ روسيا بالضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة النووية إذا استخدم عدو "مثل هذه الأسلحة أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى" ضد روسيا، أو إذا شن عدو هجوما "يهدد وجود الدولة ذاته".

وقال ريابكوف إنه سيتم اتخاذ القرار بعد تحليل "الصراعات الأخيرة" و"الإجراءات الغربية" فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضغطت أوكرانيا بقوة للحصول على إذن من الولايات المتحدة وحلفائها باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.

وتمتلك روسيا حاليا أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية في العالم. كما تعد البلاد واحدة من الدول الخمس الأوائل التي وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي تهدف إلى حظر انتشار الأسلحة النووية واستخدامها على مستوى العالم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين القوى الغربية من التقليل من القدرات النووية للكرملين. وفي لقاء مع كبار محرري الأخبار من وكالات الأنباء الدولية، قال بوتين إن الغرب سيكون مخطئا إذا افترض أن روسيا لن تستخدم أسلحتها النووية.

وأضاف بوتين في يونيو الماضي: "إذا كانت أفعال شخص ما تهدد سيادتنا وسلامة أراضينا، فإننا نحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل المتاحة ردا على ذلك".