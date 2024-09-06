زيلينسكي يشتكي نقصا كبيرا في الدفاعات الجوية

(CNN)-- حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الحلفاء الدوليين، الجمعة، على تسريع تسليم الدفاعات الجوية الموعودة، واشتكى من نقص "كبير" في المساعدات الحيوية.

وفي حديثه في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في افتتاح الاجتماع الرابع والعشرين لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، قال زيلينسكي إن أنظمة الأسلحة ضرورية لصد القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي: "لن أتحدث بصراحة الآن عن عدد الأنظمة التي حصلنا عليها – شكرًا جزيلاً لكم مرة أخرى – لكن عدد أنظمة الدفاع الجوي التي لم يتم تسليمها بعد كبير".

من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، متحدثا إلى جانب زيلينسكي، إن إدارة بايدن ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية أخرى بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. وأضاف أنه منذ اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في يونيو/ حزيران، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لكييف.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن زيلينسكي والشعب الأوكراني "ألهموا العالم".