أول بيان من مؤسس تيليغرام منذ احتجازه بفرنسا: "تغيير لمكافحة المجرمين"

(CNN) -- أصدر مؤسس تطبيق تيليغرام بافل دوروف، الخميس، بيانا عن إدارة التطبيق وإشرافه شخصيا على التغييرات التي طرأت على خدمة الرسائل.

والبيان المنشور على تيليغرام هو الأول منذ احتجاز دوروف من قبل السلطات الفرنسية في أواخر أغسطس/ آب، وأرجع دوروف الأنشطة الإجرامية على التطبيق إلى نموه السريع، الذي "جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا".

وأضاف الملياردير الروسي المولد أنه جعل من تحسين هذا الأمر "هدفه الشخصي"، وقال: "بدأنا بالفعل هذه العملية داخليا، وسأشارككم المزيد من التفاصيل حول تقدمنا ​​قريبا جدا".

وقُبض على دوروف في مطار باريس وسط تحقيق في جرائم مشتبه بها تتعلق بنشاط إجرامي على تيليغرام، وفقا للمدعين العامين الفرنسيين.

وتم إطلاق سراحه لاحقا بكفالة قدرها 5.56 مليون دولار مع تقدم التحقيق.