وزير دفاع أمريكا يوضح حقيقة مناقشة "خطة النصر"على روسيا مع زيلينسكي

شاهد ما تسببت به ضربة روسية ضخمة من أضرار بالغة على أوكرانيا

(CNN) -- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، إنه لم يناقش "خطة النصر" على روسيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحفي في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا: "تحدثنا عن عدد من الأشياء، لكننا لم نناقش ذلك"، وأكد أن زيلينسكي قال إنه سيعرض الخطة على الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرين "في أول فرصة".

وكان الرئيس الأوكراني ذكر، الشهر الماضي، أنه يخطط لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، حيث سيلتقي بايدن، وأضاف أن نجاح الخطة يعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة.

وقال أيضا في أغسطس/ آب أن الخطة ستُعرض على نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب "نظرا لأننا لا نعرف من سيكون رئيس الولايات المتحدة ونريد تنفيذ هذه الخطة".

وفي سياق متصل، واصل وزير الدفاع الأمريكي مقاومة دعوات أوكرانيا للموافقة على استخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات بعيدة المدى داخل روسيا، مكررًا أنه لا توجد " وسيلة واحدة" من شأنها أن تغير قواعد اللعبة في ساحة المعركة.

وقال أوستن: "لقد أجرينا هذه المناقشة حول الدبابات، وأجرينا هذه المناقشة حول أسلحة أخرى، وفي كل مرة نشير إلى أنها ليست مجرد شيء واحد، بل هي مزيج من القدرات وكيفية دمجها لتحقيق الأهداف".

وكان زيلينسكي حث الحلفاء على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بشكل أسرع كما قال وزراء دفاع دول أخرى - بما في ذلك ليتوانيا وكندا - إنهم يؤيدون رفع القيود المفروضة على قدرة أوكرانيا على استخدام الأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا.

وعندما سُئل عن سبب عدم رفع الولايات المتحدة للقيود، أضاف أوستن أن هذه "حجة مثيرة للاهتمام" لكن أوكرانيا "تتمتع بقدرة كبيرة جدًا على التعامل مع الأهداف لأن هناك الكثير من القدرات التي تمتلكها، من حيث الطائرات بدون طيار وغيرها من الأشياء".