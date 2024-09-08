فرنسا.. احتجاجات اليسار بعد تعيين المحافظ ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء

باريس، فرنسا (CNN)-- خرج المتظاهرون من الأحزاب والجماعات السياسية اليسارية إلى الشوارع في فرنسا، السبت، بعد تعيين ميشيل بارنييه، عضو اليمين التقليدي، رئيسًا جديدًا للوزراء في فرنسا، على الرغم من فوز تحالف يساري بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكان جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف دعا، الخميس، الشعب الفرنسي إلى الاحتجاج ضد تعيين بارنييه بدءًا من السبت.

وكان مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أعلن، الخميس، تعيين كبير المفاوضين السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، رئيسًا جديدًا للوزراء في فرنسا، منهيًا شهرين من الجمود بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة.

وبارنييه البالغ من العمر 73 عاما، وهو من أشد المعجبين بأوروبا، هو عضو في حزب الجمهوريين الذي يمثل اليمين التقليدي، ومعروف على الساحة الدولية لدوره في التوسط في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.