فرنسا.. من هو ميشيل بارنييه بعد تسميته رئيسا جديدا للوزراء؟

(CNN)-- أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، تعيين كبير المفاوضين السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، رئيسًا جديدًا للوزراء في فرنسا، منهيًا شهرين من الجمود بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، الخميس، إن “رئيس الجمهورية عين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء، وعليه أن يشكل حكومة موحدة لخدمة البلاد والشعب الفرنسي"، مشيرا إلى أن تعيين بارنييه يأتي بعد "دورة غير مسبوقة من المشاورات" من أجل ضمان تشكيل حكومة مستقرة.

بارنييه يبلغ من العمر 73 عاما، وهو من أشد المعجبين بأوروبا، هو عضو في حزب الجمهوريين الذي يمثل اليمين التقليدي، ومعروف على الساحة الدولية لدوره في التوسط في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويتمتع بارنييه بخبرة تمتد 40 عامًا في السياسة الفرنسية والأوروبية، وقد شغل مناصب وزارية مختلفة في فرنسا، بما في ذلك مناصب وزراء الخارجية والزراعة والبيئة، وكذلك شغل مرتين منصب مفوض أوروبي ومستشار لرئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وفي عام 2021، أعلن بارنييه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لكنه فشل في حشد الدعم الكافي داخل حزبه.