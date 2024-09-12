(CNN)—أصبح هاتف ايفون 16 و"16 برو" متوفرين رسميًا، وتستمر مجموعة الهواتف الذكية من ابل لعام 2024 في طمس الخطوط الفاصلة بين هواتف ايفون الأساسية ونسختها "البرو"، وتحتوي على بعض أكبر تغييرات منذ سنوات بما في ذلك زر جديد تمامًا للتحكم في الكاميرا يأتي إلى كل من نسختي الهاتف في الوقت ذاته.

وقال محرر شؤون التكنولوجيا في CNN، الزميل مايك اندرونيكو: "بعد مشاهدتي الكشف عن iPhone 16 Pro في حدث الإطلاق الكبير لشركة ابل هذا الأسبوع، كان رد فعلي الأولي هو: ’هذا كل شيء؟‘ ومع ذلك، هناك بعض الامتيازات البارزة التي تستحق الحديث عنها".

وتابع: "سيكون كل من iPhone 16 و16 Pro من بين الهواتف الأولى التي تدعم نظام Apple Intelligence عندما يبدأ طرحه في الإصدار التجريبي الشهر المقبل، مما يتيح لك الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية التي تقدمها الشركة والمصممة لجعل حياتك أسهل قليلاً. لقد وجدنا أن هذه الأنواع من الامتيازات يمكن تحقيقها أو تفويتها على الأجهزة الأخرى، ولكن استنادًا إلى ميزات Apple Intelligence التي رأيناها وقمنا بتجربتها، يبدو أن Apple على الأقل لديها نهج عملي أكثر تجاه الذكاء الاصطناعي من بعض المنافسين".

وأضاف: "تشتمل Apple Intelligence على نظام المحادثة ’سيري‘ مُعاد صياغته والذي يمكنك التحدث إليه بشكل أكثر تحادثية عند إجراء استعلامات صوتية أو نصية، بالإضافة إلى إصدارات من حيل الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل القدرة على تلخيص المستندات الطويلة، وإعادة كتابة رسالة نصية لتكون أكثر احترافية أو غير رسمية وتولد سخرية الصور والرموز التعبيرية لإرسالها إلى الأصدقاء. هذه الميزات لا تفيدني كثيرًا، ولكن ما يثير اهتمامي هو خيار تلخيص سلسلة طويلة من رسائل البريد الإلكتروني لمتابعة المحادثة، والعثور على صورة أو مقطع فيديو محدد بمجرد كتابة رسالة نصية والتقاط صورة لمنشور عن حفلة موسيقية وإضافته على الفور إلى التقويم الخاص بي".

واستطرد: "في حين أن كلا طرازي iPhone 16 (بالإضافة إلى مجموعة iPhone 15 Pro) سيدعمان Apple Intelligence، فإن 16 Pro وPro Max لديهما بعض الامتيازات الحصرية. يتضمن ذلك مذكرات صوتية محسّنة، والتي تستخدم ميكروفونات Pro المتقدمة للسماح لك بوضع الملاحظات الصوتية فوق بعضها البعض - وهي مثالية للموسيقيين الذين يرغبون في إضافة غناء فوق فكرة الجيتار أو إضافة بعض التناغمات، وباعتباري شخصًا يقضي معظم وقت فراغه في صنع الموسيقى (ولديه قدر كبير من أفكار الأغاني الموجودة في مذكراته الصوتية)، فإن هذا هو الإعلان الوحيد خلال الكلمة الرئيسية لشركة Apple الذي أذهلتني".