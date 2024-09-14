دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، نجاح الإمارات في جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 206 أسرى مناصفة من الجانبين، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحسب وكالة "وام"، "يصل بذلك العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيراً".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "شكرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم من تحديات ظروف الحرب الحالية، والذي يؤكد الثقة التي تحظى بها الإمارات لدى روسيا وأوكرانيا، وتقديرهما لدورها في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين"، بحسب بيان الوزارة.

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن "نجاح الوساطة الجديدة، وهي الثامنة من نوعها منذ بداية العام 2024، يمثل انعكاساً لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين"، طبقا لما أفادت وكالة "وام".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "على التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا"، وشددت "على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى الدولة إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى"، بحسب ما ذكرت وكالة "وام".