(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن اوكرانيا أعادت 63 أسير حرب إلى روسيا بعد "عملية مفاوضات صعبة"، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الروسية "ريا نوفوستي".
وقالت الدفاع الروسية وفقا لوكالة ريا نوفوستي، إن "مجموعة العسكريين الروس المفرج عنهم تضم أشخاصًا من ’فئة حساسة‘، وسهلت جهود وساطة قيادة الإمارات العربية المتحدة تبادلهم".
وأضافت نوفوستي أن جميع الجنود البالغ عددهم 63 عادوا إلى الأراضي الروسية و"يتلقون كل المساعدة النفسية والطبية اللازمة"، إلى جانب فرصة الاتصال بأقاربهم.
ويذكر أنه وفي الـ8 من يناير/ كانون الثاني، أعيد 100 جندي إلى بلدانهم كجزء من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ووعد حينها رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، بأن هذا لن يكون "آخر تبادل"، مؤكدا التزام أوكرانيا بإعادة "جميع أفراد شعبنا".