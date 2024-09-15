صفقة هجرة.. ألمانيا تفتح أبوابها لعمال هذه الدولة بأفريقيا

(CNN)-- أبرمت ألمانيا اتفاق هجرة خاضع للرقابة مع كينيا، والذي سيشهد فتح برلين أبوابها أمام العمال الكينيين المهرة وشبه المهرة، ووقع الاتفاق المستشار الألماني، أولاف شولتس والرئيس الكيني، ويليام روتو، الجمعة، إذ وصل روتو إلى ألمانيا بزيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي حين لم يتم الكشف عن العدد الدقيق للعمال الذين سيصلون إلى ألمانيا، قال متحدث باسم المكتب الرئاسي الكيني في وقت سابق إنه يبحث عن فرص عمل لما يصل إلى 250 ألف كيني.

ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تشن فيه حكومة شولتس حملة على الهجرة غير الشرعية، حيث أعلنت مؤخرًا عن تشديد الرقابة على الحدود. وكشفت برلين أواخر الشهر الماضي عن إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى تسريع عملية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير الشرعيين والتي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وبالإضافة إلى ردع الهجرة غير النظامية، تهدف الصفقة إلى تلبية احتياجات سوق العمل في كلا البلدين، وتوفير الفرص للعمال الكينيين في حين تكمل النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا. كما تعتزم تبسيط عملية إعادة الكينيين الموجودين في ألمانيا بشكل غير قانوني.

وتعتبر الهجرة نقطة رئيسية في ألمانيا، وقد غذت صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. فقد رحبت ألمانيا بأكثر من مليون شخص خلال أزمة المهاجرين في الفترة 2015-2016، واستقبلت في الآونة الأخيرة أعدادا كبيرة من الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.