بوتين يأمر بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي

بحثًا عن أسلحة ونبذ أقل.. بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا وهذا ما سيقدمه لزعيمها

(CNN)-- أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجيش الروسي بزيادة عدد قواته بمقدار 180 ألف جندي، وهي المرة الثالثة التي يوسع فيها صفوف الجيش منذ أن شن غزوه لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وفقًا للمرسوم الذي نشره الكرملين، الاثنين، فإن الزيادة سترفع العدد الإجمالي للقوات الروسية إلى ما يقرب من 2.4 مليون، بما في ذلك 1.5 مليون جندي. وقال إن التوظيف الجديد سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول.

يأتي مرسوم بوتين بعد أن شنت أوكرانيا الشهر الماضي هجومًا خاطفًا عبر الحدود على منطقة كورسك الجنوبية في روسيا - وهو أول غزو أجنبي للأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الأسبوع الماضي، كثفت روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من كورسك وتتقدم ببطء نحو مدينة بوكروفسك الأوكرانية الحاسمة في منطقة دونباس الشرقية.

منذ عام 2022، أصدر بوتين أمرين سابقين بزيادة عدد القوات المقاتلة، بالإضافة إلى تعبئة جنود الاحتياط والمجندين العسكريين.

في أغسطس/آب 2022، أمر بوتين بزيادة 137 ألف جندي بحلول بداية العام الجديد، مما رفع عدد أفراد الجيش إلى ما يزيد قليلاً عن 2 مليون فرد، بما في ذلك 1.15 مليون جندي.

في الشهر التالي، بعد هجوم أوكراني مفاجئ وناجح حرر معظم منطقة خاركيف الشرقية، أمر بوتين بـ "التعبئة الجزئية" الفورية للمواطنين الروس. تعني التعبئة أن المواطنين ذوي الخبرة العسكرية كانوا خاضعين للتجنيد وأن جنود الاحتياط العسكريين يمكن استدعاؤهم.

دفعت التعبئة مئات الآلاف إلى الفرار من البلاد - كثيرون إلى جورجيا المجاورة ودول شيوعية سابقة أخرى بالقرب من حدود روسيا - وأثارت مظاهرات غاضبة، خاصة في مناطق الأقليات العرقية في روسيا التي تحملت وطأة حملات التجنيد السابقة.

تم تعليق التعبئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد أن قال المسؤولون إن هدف تجنيد 300 ألف فرد قد تحقق.

ثم في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أمر بوتن بتوسيع رسمي آخر بمقدار 170 ألف جندي، ليصل الإجمالي إلى 1.32 مليون.

لا تزال أعداد الضحايا في روسيا محاطة بالسرية. في سبتمبر/أيلول 2022، قال سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي في ذلك الوقت، إن 5937 جنديًا قُتلوا في الحرب. ولم تنشر الوزارة تحديثًا منذ ذلك الحين.

وضعت تقييمات الاستخبارات الأوكرانية والغربية عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. في تحديث نُشر هذا الشهر، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن روسيا خسرت 616300 جندي. كما تقدر وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تكبدت خسائر بشرية أكثر من 610 آلاف.

وقال التقرير إن "معدل الخسائر في روسيا من المرجح أن يستمر في الارتفاع فوق 1000 قتيل يوميًا طوال سبتمبر/أيلول 2024 مع استمرار روسيا في عملياتها على جبهة واسعة من كورسك في الشمال إلى روبوتين في الجنوب".