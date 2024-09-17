بايدن: كامالا هاريس "صارمة وذكية للغاية" وترامب شكرني

كاميرا ترصد لحظة القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الأخيرة

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(CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن بنائبه كامالا هاريس، ووصفها بأنها "ذكية للغاية"، وأثنى على عملهما "الوثيق" معه، وذلك في مقابلة إذاعية تم بثها، صباح الثلاثاء.

وعندما سُئل بايدن من قبل برنامج DeDe in the Morning الإذاعي ومقره في دالاس، عن مدى صعوبة استمراره في منصب الرئيس أثناء الترويج لكامالا هاريس، أجاب: "الأمر ليس صعبًا".

وأضاف بايدن للبرنامج: "نحن نعمل معا بشكل وثيق بالفعل. كل مبادرة رئيسية ساهمنا فيها كالأمن السيبراني، والأشياء التي قمنا بها".

واستشهد بايدن بعمل هاريس في تمرير قانون البنية التحتية و"الأموال المخصصة لأبحاث السرطان".

وأضاف بايدن عن هاريس: "أعرفها جيدًا. اخترتها لأنها ذكية للغاية - ليست صارمة فحسب، بل ذكية، فهي بالفعل تشارك في كل التفاصيل".

وعندما أخبره أحد المحاورين في آخر مرة أجرى فيها الراديو مقابلة مع بايدن أنه كان نائما خلالها وفاتته المقابلة، رد بايدن مازحًا: "لا بأس يا رجل، أنام أثناء مقابلاتي الخاصة أحيانًا".

وفي أعقاب محاولة الاغتيال المحتملة الثانية للرئيس السابق، دونالد ترامب، قال بايدن إن "كل الأمور مرعبة"، وإنه يجب توفير المزيد من الموارد لجهاز الخدمة السرية الأمريكي.

وأضاف: "كل الأمور مرعبة". وأوضح: "عندما كنت نائبا للرئيس، كنت أقوم بالحملة، كنت أرى مجموعة أطفال يلوحون أمام ساحة مدرسة. كان علي أن أتوقف، كنت أخرج وأتحدث إلى الأطفال. حسنًا، خمن ماذا حدث؟ لا يمكنني فعل ذلك بعد الآن. إنه حقا أكثر تقييدًا، لكنه ضروري".

وأضاف بايدن، الذي اتصل بالبرنامج، ليلة الاثنين: "لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية" مع ترامب.

وأوضح بايدن: "لقد أجرينا مكالمة لمدة خمس دقائق تقريبا وأخبرته بما نفعله"، و"شكرني كثيرًا على المكالمة، وأخبرني أنه يقدر حقا ما قمت به وما إلى ذلك".

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: "أحد الأشياء هو أننا بحاجة إلى مزيد من الموارد. نحن بحاجة إلى مزيد من الوكلاء، ومزيد من الحماية، ونحن بحاجة إلى توسيع نطاق توفر المساعدة".