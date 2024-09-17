كاميرا ترصد لحظة القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الأخيرة

نشر مكتب عمدة مقاطعة مارتن الأمريكية مقاطع فيديو لكاميرا مثبتة على أجسام الضباط لحظة القبض على رايان ويسلي روث، المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب الأخيرة.

وتمكنت الشرطة الأمريكية من اعتقال المشتبه به، البالغ من العمر 58 عامًا، بعد أن أطلق أعيرة نارية على ملعب ترامب الدولي للغولف في مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

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