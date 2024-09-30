(CNN)-- تظهر الأرقام الأخيرة من مؤشر بلومبرغ للمليارديرات أن مارك زوكربيرغ قد زادت ثروته الشخصية بمقدار 73.4 مليار دولار في عام 2024 إلى 201 مليار دولار، ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة Meta هو رابع أغنى شخص في العالم.

وانضم زوكربيرغ بذلك إلى نادي الـ200 مليار دولار بعيد المنال والذي يضم ثلاثة أعضاء آخرين فقط.

ويعتبر كل من الرئيس التنفيذي لشركتي "إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك (272 مليار دولار)؛ وجيف بيزوس مؤسس أمازون (211 مليار دولار)؛ وبرنارد أرنو الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفاخرة LVMH (207 مليارات دولار)، هم الأشخاص الوحيدون الذين يتقدمون على مارك زوكربيرغ، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024.

ويرتبط جزء كبير من ثروة زوكربيرغ، 40 عامًا، الذي أطلق فيسبوك في عام 2004، بأسهم Meta Platforms. وارتفعت أسهم (META) بنحو 64% في عام 2024.

وتدير Meta منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة Facebook، وInstagram، و Threads، بالإضافة إلى تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp.

لم يكن زوكربيرغ هو قطب التكنولوجيا الوحيد الذي شهد قفزة كبيرة في ثروته هذا العام. فقد شهد جين سين هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، ولاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، ارتفاع صافي ثروتهما في عام 2024، بمقدار 62.2 مليار دولار، و58.6 مليار دولار على التوالي.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه قائمة بأغني أغنياء العالم حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.



