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بريطانيا تحذر من "تهديد متجدد" لتنظيمي داعش والقاعدة

العالم
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(CNN)-- حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني في مداخلة عامة نادرة، الثلاثاء، من أن تنظيمي داعش والقاعدة يشكلان تهديدًا "متجددًا" للمملكة المتحدة، حيث أوضح مشهدًا متغيرًا للإرهاب يعتمد بشكل متزايد على الأطفال والإنترنت.

وقال كين مكالوم المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني، في خطاب ألقاه في لندن، إن أكثر من ثلث التحقيقات ذات الأولوية التي أجراها جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) مؤخرًا شملت روابط بجماعات إرهابية في الخارج، حيث استأنف تنظيم داعش على وجه الخصوص "جهود تصدير الإرهاب".

وقال مكالوم إن أكثر من واحد من كل ثمانية أشخاص يحقق معهم الجهاز بتهمة التورط في الإرهاب هم قاصرون، بزيادة ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.

يأتي خطاب مكالوم وسط سلسلة من التحذيرات الغربية بشأن الخطر المتزايد للتخريب الذي ترعاه الدول، بما في ذلك روسيا وإيران، وفي الوقت الذي تهز فيه الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط الأمن العالمي.

وبشكل عام، منعت وكالة الأمن الداخلي البريطاني 43 مخططًا لهجوم إرهابي في مرحلة متأخرة منذ مارس/آذار 2017 ــ وكان المنظمون غالبًا "في الأيام الأخيرة من التخطيط للقتل الجماعي" ــ حسبما قال مكالوم للصحفيين. 

وقال مكالوم إن نحو ثلاثة أرباع عمل الوكالة يتناول التطرف الإسلامي، في حين يتعلق الربع بالجماعات اليمينية المتطرفة. وقال: "نحن ندرك بقوة الخطر المتمثل في أن تؤدي الأحداث في الشرق الأوسط إلى إثارة عمل إرهابي في المملكة المتحدة بشكل مباشر. ولكن في حين حدث ارتفاع في الفوضى العامة وجرائم الكراهية، فإنه لم يترجم بعد إلى نشاط إرهابي".

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ومع ذلك، فإن داعش مرة أخرى قيد ملاحقة الوكالة. فبعد خمس سنوات من سقوط الخلافة التي أعلنها داعش في العراق وسوريا، تحولت المجموعة إلى شبكة إرهابية مع انتشار الخلايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

وقال: "بعد بضع سنوات من كبح جماحهم، استأنفوا جهودهم لتصدير الإرهاب. وقد سعت القاعدة إلى الاستفادة من الصراع في الشرق الأوسط، داعية إلى القيام بأعمال عنف".

روسيا وإيران تعملان على إحداث "فوضى"

وقال مكالوم الثلاثاء إن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية تمضي قدمًا في "مهمة مستدامة لإحداث فوضى في الشوارع البريطانية والأوروبية"، وإجراء عمليات شملت "الحرق العمد والتخريب والمزيد.

وكشف أن جهاز المخابرات الداخلية والشرطة البريطانية استجابا لـ20 مؤامرة إرهابية مدعومة من إيران في بريطانيا منذ بداية عام 2022.

وقال مكالوم: "إن جهاز المخابرات الداخلية لديه مهمة صعبة للغاية. كانت السنوات العشرين الأولى من حياتي المهنية هنا مليئة بالتهديدات الإرهابية. ونحن نواجه الآن هذه التهديدات إلى جانب مؤامرات الاغتيال والتخريب المدعومة من الدولة، على خلفية حرب برية أوروبية كبرى".

إن الخطب التي يلقيها رئيس الاستخبارات الداخلية نادرة، وتميل إلى استخدامها كفرصة لتحديث الجمهور البريطاني حول طبيعة التهديد الإرهابي الذي تواجهه البلاد.

وانضمت المملكة المتحدة إلى حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، في نشر مزاعم التخريب الروسي بصوت عالٍ منذ غزو موسكو لأوكرانيا. وعلى الرغم من طرد أكثر من 750 دبلوماسيًا روسيًا من أوروبا - "العديد منهم جواسيس" - قال مكالوم: "يجب أن نتوقع رؤية أعمال عدوانية مستمرة هنا في الوطن".

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لطالما اتهم الغرب الاستخبارات الروسية بتدبير هجمات جريئة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهجوم عام 2018 بغاز الأعصاب في سالزبوري بإنجلترا.

وفي فبراير/شباط، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي إن الوكالة الأمريكية عطلت شبكة تضم أكثر من 1000 جهاز توجيه إنترنت مخترق كانت الاستخبارات الروسية تستخدمها في عمليات التجسس الإلكتروني ضد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وقال مكالوم، الثلاثاء: "إذا أخذت أموالاً من إيران أو روسيا أو أي دولة أخرى لتنفيذ أعمال غير قانونية في المملكة المتحدة، فإنك ستلقي بثقل جهاز الأمن القومي عليك بالكامل. إنه خيار ستندم عليه". 

وفي الوقت نفسه، سلط مكالوم الضوء على سلسلة من الاتجاهات الجديدة التي كانت وكالته تستجيب لها. 

وكان من بين أكثرها لفتًا للانتباه ارتفاع عدد القاصرين الذين يتم التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية؛ وقال إن الإرهاب اليميني المتطرف، على وجه الخصوص، يجذب الشباب، "مدفوعًا بدعاية تُظهر فهمًا ذكيًا للثقافة عبر الإنترنت". 

وروى المسؤول قصة ثلاثة مدانين من المراهقين البريطانيين للتأكيد على تنوع التهديدات التي يواجهونها. وقال مكالوم: "خطط أحدهم لمهاجمة كنيس يهودي بريطاني. ونشر آخر مواد ألهمت عمليات إطلاق نار جماعية مميتة في الولايات المتحدة. ووضع ثالث خططًا لطعن الناس في مهرجان موسيقي ونشر دعاية إرهابية عبر الإنترنت".

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