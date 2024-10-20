خطط ترامب لترحيل اللاجئين جماعيا.. تكلفة باهظة وصعوبات في التنفيذ

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN-- تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إذا أُعيد انتخابه.

وفي الأشهر التي تلت رفع أنصاره لافتات "الترحيل الجماعي الآن" في المؤتمر الوطني الجمهوري، قدم ترامب ومساعدوه رؤى مختلفة حول كيفية تحقيق هذا الهدف. لكنهم لم يتركوا أي شك في أنه أولوية قصوى.

يقول الخبراء إن أي مسار تختاره إدارة ترامب في المستقبل سيكون معقدًا ومكلفًا، وذلك بسبب مليارات الدولارات اللازمة لتمويل الترحيل الجماعي والتأثيرات الكبيرة التي قد تضرب الاقتصاد.

فيما يلي نظرة على بعض الحقائق والأرقام الرئيسية التي تشرح السبب:

1.5 مليون

عدد عمليات الترحيل خلال رئاسة ترامب، وفقًا لتحليل معهد سياسة الهجرة للإحصاءات الحكومية.

أثناء الحملة الانتخابية وخلال رئاسته، تعهد ترامب بأن يكون ترحيل المهاجرين غير المسجلين أولوية، وزعم أنه سيتم ترحيل ما يصل إلى 3 ملايين "مجرم" عندما كان في منصبه. ولكن في النهاية، قام بترحيل عدد أقل بكثير من الأشخاص مما وعد به.

في إحدى الحالات البارزة، أعلن ترامب أن عملية ضخمة لترحيل ملايين الأشخاص ستحدث قريبًا في صيف عام 2019. وبينما حدثت بعض الاعتقالات، لم تتحقق المداهمات واسعة النطاق أبدًا.

ووفقًا لتحليل معهد سياسة الهجرة، تسير إدارة بايدن بخطى حثيثة لمضاهاة أرقام الترحيل التي أعلنتها إدارة ترامب.

"انظر إلى تاريخ إدارة الهجرة والجمارك وسنوات ترامب، حيث لم يكن هناك نقص في الإرادة السياسية لترحيل الناس"، كما يقول جون ساندويغ، القائم بأعمال مدير الوكالة خلال إدارة أوباما. "وأقصى ما يمكنهم القيام به (في عام واحد) كان 267,000".

أخبر مستشارو ترامب وحلفاؤه الخارجيون شبكة CNN في وقت سابق من هذا العام أنهم هذه المرة، رسموا مسارًا ملموسًا لتنفيذ خطط سياسة الهجرة الخاصة به بسرعة - والدروس المستفادة خلال فترة ولايته السابقة ساعدتهم في القيام بذلك.

لكم لماذا لم يتمكن ترامب من ترحيل المزيد من الناس عندما كان في منصبه؟

لاحظ الخبراء آنذاك، كما يلاحظون اليوم، أن التكاليف المرتفعة والخدمات اللوجستية المعقدة تجعل الترحيل الجماعي أكثر تعقيدًا مما تشير إليه وعود الحملة.

وتقول لورا كولينز، خبيرة سياسة الهجرة في مركز جورج دبليو بوش الرئاسي: "يكاد يكون من المستحيل تنفيذه".

ويقول ساندويغ إن ترحيل مليون شخص في عام واحد، وهو ما اقترحه المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس ليكون نقطة البداية للإدارة، ليس واقعيًا ببساطة. "إنه بيع الخيال للناس"، كما يقول.

10,900 دولار

متوسط ​​تكلفة القبض على مهاجر غير موثق واحتجازه والتعامل معه وإبعاده من الولايات المتحدة في عام 2016، وفقًا لأرقام دائرة الهجرة والجمارك.

وفي ذلك العام، قالت دائرة الهجرة والجمارك إن متوسط ​​تكلفة نقل شخص واحد مُرحَّل إلى بلده الأصلي كانت 1,978 دولارًا.

منذ ذلك الحين، زادت التكاليف، كما يقول ساندويغ، لأن المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة ينتمون إلى مجموعة أوسع من البلدان. ويقول: "الآن نواجه هجرة أكبر من جميع أنحاء العالم".

وهذا يعني أن عمليات الترحيل أصبحت أكثر تكلفة، والخدمات اللوجستية المحيطة بها أكثر تعقيدًا.

ولكن ما هي التكلفة التي قد تتكبدها الولايات المتحدة لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة؟

في عام 2015، قدرت دراسة تحليلية شارك كولينز في تأليفها لصالح منتدى العمل الأمريكي، أن اعتقال وإبعاد جميع المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة سيكلف ما لا يقل عن 100 مليار دولار ويستغرق 20 عاما. وتشير التقديرات الأخيرة من المدافعين عن المهاجرين إلى تكلفة أعلى. فإذا تم ترحيل مليون مهاجر غير شرعي سنويا، فإن الترحيل الجماعي قد يكلف أكثر من 960 مليار دولار على مدى أكثر من عقد، وفقا لمجلس الهجرة الأمريكي.

واستند كلا التقريرين إلى تقديرات تفيد بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين يبلغ نحو 11 مليون شخص، وافتراض أن نحو 20% من السكان قد يختارون مغادرة الولايات المتحدة طواعية. وأشار تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث في يوليو/تموز إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد نما على الأرجح على مدى العامين الماضيين.

992 مليون دولار

المبلغ الذي خصصته وزارة الأمن الداخلي لمنشآت الاحتجاز المؤقتة على طول الحدود في السنة المالية 2023.

قال مستشار ترامب، ستيفن ميلر إن عملية الترحيل الجماعي ستتطلب من المسؤولين بناء مرافق ضخمة لاحتجاز المهاجرين يمكنها استيعاب حوالي 70 ألف شخص - أكثر من 10 أضعاف سعة المرافق السبعة في ميزانية 2023. ووصف ميلر خطة بناء مساحة احتجاز جديدة بأنها "أكبر من أي مشروع للبنية التحتية الوطنية قمنا به حتى الآن".

ووفقًا لجيسون هاوزر، كبير موظفي دائرة الهجرة والجمارك السابق، فإن تشغيل ملجأ يمكن أن يكلف ما يصل إلى 40 مليون دولار شهريًا.

ويقول: "لا يتعلق الأمر فقط بإقامة خيمة. يجب أن أوظفها، ويجب أن أضع الأمن هناك، ويجب أن أضع الأطباء، ويجب أن يكون لدي بعض الصرف الصحي، ويجب أن أضع المسعفين، ويجب أن أضع رعاية الأطفال". ويقول هاوزر إن استخدام المزيد من المساحة في مرافق السجون الحكومية والمحلية بدلاً من بناء مرافق جديدة من شأنه أن يأتي بتكلفة باهظة. ويقول: "سيكون ذلك 300 أو 350 دولارًا في الليلة".

ويقول ساندويغ إنه إذا تمت زيادة عمليات الترحيل إلى المستوى الذي اقترحه ترامب، فإن مساحة الاحتجاز ليست الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى الزيادة. ستحتاج قوة العمل التابعة لدائرة الهجرة والجمارك إلى زيادة كبيرة في الحجم.

وهذا من شأنه أن يتطلب من الكونغرس تخصيص مليارات الدولارات في الإنفاق الإضافي - وهو ما يصفه ساندويغ بأنه "صعب بشكل لا يصدق".

وحتى لو حدث ذلك، كما يقول، فإن الخطوات اللوجستية والوقت اللازم لتوظيف الأشخاص وبناء المرافق يمكن أن يمتد بسهولة لفترة رئاسية كاملة.

1,016 يومًا

متوسط ​​الوقت الذي تستغرقه القضية للوصول إلى محكمة الهجرة، وفقًا لمركز تبادل السجلات المعاملاتية بجامعة سيراكيوز.

ويمكن أن يختلف هذا بشكل كبير اعتمادًا على موقع المحكمة وعوامل أخرى. فعلى المستوى الوطني، زاد تراكم القضايا الضخم بالفعل في محكمة الهجرة بشكل كبير خلال إدارة بايدن، حيث تضاعف أكثر من الضعف من ما يقرب من 1.3 مليون قضية في يناير/كانون الثاني 2021 إلى أكثر من 3.7 مليون قضية اليوم.

من المرجح أن تؤدي محاكم الهجرة المثقلة بالأعباء إلى إبطاء أي جهد لترحيل المزيد من الأشخاص.

13

عدد الدول التي اعتبرتها وزارة الأمن الداخلي "متمردة" اعتبارًا من عام 2020. ينطبق هذا المصطلح على الدول التي لا تقبل عمومًا رحلات الترحيل أو تساعد في توفير وثائق السفر لمواطنيها عندما تريد الولايات المتحدة إبعادهم.

تضمنت القائمة في ذلك الوقت الصين وكوبا والهند وروسيا، وفقًا لمعهد سياسة الهجرة.

وتحديد البلدان المدرجة على القائمة قد يتغير وسط الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الدبلوماسية. خلال إدارة ترامب، استخدم المسؤولون عقوبات التأشيرات للضغط على بعض البلدان غير المتعاونة للامتثال. خلال إدارة بايدن، تفاوض المسؤولون مع السلطات المكسيكية لإرسال بعض المرحلين من البلدان غير المتعاونة إلى هناك.

لكن الاتفاقيات المتعلقة بالترحيل قد تكون هشة. على سبيل المثال، وافقت فنزويلا على قبول المرحلين، لكن الصفقة انهارت.

4.4 مليون

عدد المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ولديهم والد واحد على الأقل غير موثق، وفقًا لتقديرات مركز بيو للأبحاث.

يقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن هذا الرقم يشير إلى أحد التأثيرات الكبيرة لأي عملية ترحيل كبرى، مشيرين إلى أن هؤلاء الأطفال غالبًا ما يذهبون إلى المدارس وهم جزء من مجتمعات خارج أسرهم. ويشيرون إلى أنه سواء حقق المسؤولون الأهداف العددية الأعلى التي وعدوا بها أم لا، فإن تأثير أي عمليات ترحيل على الأسر والمجتمعات سيكون مدمرًا.

8.3 مليون

عدد المهاجرين غير المسجلين في القوى العاملة في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز بيو، وهذا يمثل 5% من القوى العاملة. وترتفع حصة العمال غير المسجلين بشكل خاص في بعض الصناعات، كالبناء والزراعة والخدمات.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن أي جهد كبير لترحيل المهاجرين سيكون له تأثير كبير يتجاوز أي مكان عمل بعينه.

96.7 مليار دولار

هذا هو المبلغ المقدر للضرائب التي يدفعها المهاجرون غير المسجلين سنويًا، وفقًا لمعهد الضرائب والسياسة الاقتصادية غير الحزبي.

ووفقًا لزيكي هيرنانديز من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، فإن مثل هذه التقديرات تُظهر أن المهاجرين غير المسجلين يساهمون بشكل كبير - وهو ما ستفتقده الحكومات إذا تم ترحيلهم. لكن هيرنانديز، يزعم أن الحديث عن الضرائب التي يدفعها هؤلاء المهاجرون لا يرسم سوى جزءا من الصورة فقط.





