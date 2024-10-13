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(CNN)-- قال طبيب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، السبت، إنها "تتمتع بصحة ممتازة".

وأوضح طبيب هاريس، جوشوا سيمونز، وهو طبيب في الجيش الأمريكي، أن هاريس تعاني من الحساسية الموسمية والشرى (مرض حساسية جلدي) وقصر النظر.

وأشار الطبيب إلى أنها حصلت على جميع التطعيمات والتوصيات الخاصة بالعناية الوقائية، ولم يُظهر فحصها البدني الأخير في أبريل/نيسان، وفحوصات الدم الروتينية أي سبب للقلق.

وكتب سيمونز أن نائب الرئيس ترتدي العدسات اللاصقة، وتتناول مكملات فيتامين د 3، وتستخدم في بعض الأحيان أدوية الحساسية التي تُصرف دون وصفة طبية أو بوصفة طبية، بما في ذلك عقار أليغرا، وبخاخ الأنف وقطرات العين.

وقال سيمونز: "إنها تمتلك المرونة البدنية والعقلية اللازمة لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".

وقال الدكتور سانجاي جوبتا، كبير المراسلين الطبيين في شبكة CNN، إن الرسالة "أكثر بروزًا في بعض النواحي" لما لا تظهره. وأشار غوبتا إلى أنه "لا يوجد تاريخ للإصابة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو السرطان"، ولخص ذلك بقوله "إن (هاريس) لائقة للمهمة".

وتعد المذكرة محاولة لرسم تباين بين المرشحة الديمقراطية البالغة من العمر 59 عامًا ومنافسها الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا، دونالد ترامب، الذي يتنافس ليصبح أكبر شخص يتم انتخابه على الإطلاق للمكتب البيضاوي ولم يصدر سوى القليل نسبيًا من المعلومات التفصيلية حول تاريخه الطبي.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أن الرئيس السابق دونالد ترامب وصف منافسته هاريس بأنها "متخلفة عقليًا" أثناء محاولته إقناع كبار المانحين الجمهوريين بضخ المزيد من الأموال في حملته.

وفقًا للصحيفة، جاءت الملاحظة الهجومية للرئيس السابق خلال عشاء مع المانحين في شقته الفاخرة الشهر الماضي. ومن بين المانحين الحاضرين وزيرة التعليم السابقة لترامب بيتسي ديفوس وزوجها، إلى جانب مدير صندوق التحوط بول سينجر، والمصرفي الاستثماري وارن ستيفنز والملياردير جو ريكيتس.

وأمام مجموعة المانحين الأثرياء، جادل ترامب بأن سياساته الضريبية كانت مواتية لهم وجادل بأنهم يجب أن يكونوا ممتنين ويساعدوا حملته أكثر، وفقًا للصحيفة.

وأبلغت مصادر صحيفة التايمز أن ترامب كان محبطًا من أرقام جمع التبرعات حيث تواصل هاريس جلب المزيد من النقود.

منذ انضمامها إلى السباق في أواخر يوليو/تموز، جمعت هاريس مليار دولار. في غضون ذلك، أشار باحثون في OpenSecret، وهي مجموعة غير حزبية تتعقب الأموال في الانتخابات، في تقرير هذا الأسبوع إلى أنه بهذا المعدل، قد يكافح ترامب حتى لمطابقة ما جمعته عمليته السياسية خلال حملة 2020.

في بيان لشبكة CNN، قالت حملة ترامب السبت، "إذا كان المال يضمن النجاح الانتخابي، لكانت هيلاري كلينتون رئيسة".

غالبًا ما أدلى ترامب بتصريحات مهينة حول خصومه، بما في ذلك حدة ذهن الرئيس جو بايدن عندما كان لا يزال في السباق. في أواخر الشهر الماضي، أهان ترامب علنًا الحالة العقلية لهاريس في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، واصفًا إياها بأنها "مختلة عقليًا".