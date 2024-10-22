بوتين خلال لقائه شي: التحالف الروسي مع الصين "نموذج" للعالم

(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن تحالف بلاده مع الصين "نموذج لكيفية بناء العلاقات بين الدول"، بعد لقائه بنظيره الصيني، شي جينبينغ في قمة البريكس في مدينة قازان.

والتقى بوتين وشي، الثلاثاء، خلال القمة في المدينة الواقعة جنوب غرب روسيا، وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الزعيمان خلال العام الحالي.

وفي بيان بعد اجتماعهما الثنائي، قال بوتين: "على مدى السنوات الـ75 الماضية، وصلت العلاقات الروسية - الصينية إلى مستوى الشراكة الشاملة والتواصل الاستراتيجي".

وأضاف فلاديمير بوتين: "يمكننا أن نقول بثقة تامة إنها أصبحت نموذجا لكيفية بناء العلاقات بين الدول في العالم الحديث".

وكانت الشراكة الوثيقة بين بوتين وشي بمثابة موازنة للغرب منذ أن غزت موسكو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما أدى بشكل أساسي لإنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ودول حلف "الناتو".

وبعد اجتماع، الثلاثاء، قال شي إن العلاقات الروسية - الصينية صمدت أمام اختبارات غير مسبوقة على مدى السنوات العشر الماضية، لكن التقلبات في العالم لا يمكن أن تهزها.

وتُعقد القمة خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس، والتي تعد بمثابة تذكير بنفوذ روسيا المتبقي على أجزاء من العالم. وسيحضرها زعيما الهند وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي الدول المدعوة، إيران ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وكان من المتوقع أن ينضم للقمة الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لكنه ألغى رحلته بعد تعرضه لإصابة في بلاده.